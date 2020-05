Coronavirus, borse europee in forte rosso. Torna il clima da guerra fredda

Non c'è pace per gli investitori. Dopo un breve recupero dai sell-off di marzo e una chiusura di settimana negativa per la delusione dei mercati sulle misure prese dalla Bce, sui mercati torna il vecchio clima di tensione da guerra dei dazi fra le due superpotenze economiche Stati Uniti-Cina, tensioni sfociate ora nell'epifenomeno Coronavirus. Mentre intanto sale l'attesa per domani, quando la Corte Costituzionale tedesca emetterà il proprio verdetto sul quantitative easing della Bce.

Seduta in forte calo per le borse europee, dopo il lungo weekend festivo sulla scia dell'andamento negativo delle piazze asiatiche. Londra perde lo 0,85% a 5.711 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cede il 3,16% a 17.131 punti. Francoforte va giu' del 2,6% a 10.551 punti e Parigi del 3,2% a 4.424 punti. Anche i listini asiatici subiscono forti perdite e i future a Wall Street sono in discesa.





A pesare sulle contrattazioni è infatti soprattutto il rinnovato scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina. Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump ha minacciato conseguenze contro Pechino, accusandola di aver propagato il Covid-19 Accuse rilanciate ieri dal segretario di Stato americano Make Pompeo, secondo cui il coronavirus sarebbe stato prodotto in un laboratorio di Wuhan, focolaio del virus in Cina.

"Ci sono prove che il virus sia partito da un laboratorio di Wuhan. Hanno fatto il possibile affinchè il mondo non sapesse. Classica disinformazione comunista", ha tuonato ieri Pompeo. Trump e il suo ministro degli Esteri non hanno offerto alcuna prova a fondamentale delle nuove accuse contro Pechino, ma Pompeo ha fatto sapere che la sua amministrazione sta stilando un rapporto contenente prove "molto schiaccianti". Mentre la Cina ritiene che siano affermazioni prive di fondamento.

A Piazza Affari, male le banche, con Intesa Sanpaolo che scivola di oltre il 4%, e male anche gli industriali più esposti all'export con Fca e Cnh sotto pressione (-4,5%). Il ribasso maggiore e' invece quello di Atlantia che segna - 5,55%. Vendite sui petroliferi a partire da Tenaris, che dopo i conti cede il 4,5%, e da Eni (-4%), sulla scia della odierna flessione del greggio (-2% il Brent a 25,9 dollari, -7% il Wti a 18,3 dollari). Saipem limita il calo all'1,1% dopo l'annuncio di un nuovo contratto da 280 milioni nel mar Baltico

Si salvano le utility ma la migliore è Diasorin (-0,8%) in attesa di novita' sui test sierologici sul Covid. Sul resto del listino Fincantieri non fa prezzo (+40% teorico) dopo la maxi commessa dalla Marina Usa per quasi 800 milioni di dollari.

Dall'altra parte del globo, borse asiatiche (Tokyo e Shanghai sono chiuse per festività) fortemente negative anche sulla scia delle pesanti vendite che hanno colpito Wall Street venerdì. Seul ha perso il 2,68%, peggio ha fatto la Borsa di Hong Kong (-4%).

Oltre agli sviluppi delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, gli investitori guarderanno anche ad alcuni dati macro, che giungeranno nel corso della mattina. In particolare, l'indice Pmi manifatturiero di Italia, Francia, Germania ed Eurozona relativo al mese di aprile, che dovrebbe confermare l'effetto devastante della pandemia sull'attività economica nel Vecchio continente.

Per quanto riguarda l'Italia, oggi si avvia verso la cosiddetta Fase 2 di apertura parziale delle attività. Tra gli appuntamenti, si segnala quello con le immatricolazioni di auto in Italia ad aprile. A livello societario, attenzione a Ferrari che oggi pubblicherà i conti relativi ai primi tre mesi dell'anno.

Intanto, sul mercato secondario lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a quota 243 punti, con il rendimento del decennale all'1,88%. Sul valutario l'euro dollaro vale 1,094 (in linea con la chiusura di venerdi') e 116,89 yen (da 117,1).