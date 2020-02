Coronavirus, Confindustria: urgenti misure a sostegno delle imprese

"Bisogna pensare alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, delle rate dei mutui e dei relativi interessi, sostegno alle imprese per l'accesso al credito, e ammortizzatori sociali, perche' e' evidente che le imprese che chiudono la lavorazione devono lasciare a casa i lavoratori. Ci sono misure urgenti da adottare e abbiamo gia' una interlocuzione con il governo. Queste sono misure necessarie ed urgenti per questa prima fase".

Lo ha detto Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, ospite di In mezz'ora in più su Rai Tre, in merito alle misure che il governo sta studiando e che saranno contenute in un decreto a seguito dell'emergenza coronavirus.

Intanto, a fronte della gravità dell'emergenza e per garantire il rispetto della salute di espositori e visitatori Viale dell'Astronomia ha deciso di rinviare l'edizione 2020 di Connext prevista per il 27 e 28 febbraio a Milano. "Le nuove date della manifestazione - fa sapere la Confindustria - saranno comunicate al più presto compatibilmente con le disponibilità del Mico e le disposizioni delle autorita' competenti sulla gestione dell'emergenza sanitaria".