Coronavirus, consulente Ferrari: "Ecco come stiamo aiutando contro il Covid"

Di Lorenzo Pastuglia (@pastu_jami22)

Tanti marchi di auto e moto, in Emilia-Romagna, stanno riconvertendo la loro produzione per dare una mano a medici e ospedali nella lotta al coronavirus. Se c’è chi da un lato ha fatto donazioni importanti a degli ospedali italiani (Gresini, ad esempio, lo ha fatto con quello privato di Faenza per l’acquisto di un ventilatore polmonare), dall’altro ci sono aziende come Lamborghini, che ha riconvertito il reparto di selleria nella produzione di mascherine chirurgiche e visiere protettive mediche. A Maranello, la Ferrari si sta attrezzando per aiutare al meglio chi più ne ha bisogno. E di cose già se ne stanno facendo, come racconta Alberto Teodori, 31 anni, consulente della Rossa con il ruolo di “Calibratore motore lato guidabilità” per la nuova SF90 Stradale che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, una volta esaurito il Covid-19. “Dall'11 marzo io sono in smart working da casa, ma dal secondo Dpcm del governo Conte (l’8 dello stesso mese, ndr) i nostri responsabili hanno chiesto a tutti di trovare delle idee che potessero aiutare nella lotta al virus”, racconta l’ingegnere marchigiano, originario di Cerreto d’Esi in provincia di Ancona.

Il consulente della Ferrari, Alberto Teodori, 31 anni

Cinque idee per ripartire

Le idee non sono mancate: i motorhome, utilizzati ad esempio da piloti e staff come casa per gli weekend delle gare di Formula 1, sono stati riconvertiti in ospedali da campo e spazi per poter eseguire tamponi alle persone, mentre tutte le officine sono state messe a disposizione per la riparazione di ambulanze, mezzi fondamentali e spesso determinanti soprattutto in questo periodo. E dato che gli stabilimenti Ferrari sono dotati di diverse stampe 3D, si vogliono fabbricare diversi pezzi che servano ai medici o vengano montati insieme ad altri nella produzione di mascherine. Poi, lo stesso 8 aprile, “i nostri responsabili hanno chiesto di sfruttare le nostre competenze tecniche per trovare una soluzione nella produzione di ventilatori polmonari”, prosegue Teodori. Così, l’ingegnere ha proposto due sue idee che sono state molto apprezzate e in via di valutazione. La prima: di mettere a disposizione "degli ospedali che più necessitano prototipi che noi utilizziamo tramite spedizioni veloci”. La seconda è quella di “aiutare chi produce centraline per i respiratori elettrici (la Siare Engineering International Group, ndr) rendendoli così ancora di più all'avanguardia. Gli stessi che vengono utilizzati dai medici con i pazienti in terapia intensiva”. Sensori intelligenti che, come sono capaci di rivelare i dati del motore nelle auto, sarebbero in grado, a livello sanitario, di “controllare il livello d’ossigeno, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e dare quelle indicazioni fondamentali per aiutare a salvare le persone”, dice l'ingegnere. Un modo importante per così sviluppare la produzione di ventilatori polmonari, tanto cara al Cavallino e primo obiettivo anticoronavirus, riconvertendo alcuni reparti dell’azienda. Quello che è certo "è che la Ferrari non cambierà la sua linea principale di fabbricazione di vetture, ma è molto possibile che questa pandemia potrebbe influenzare in maniera importante la produzione, magari con altre iniziative oltre questa".

L'ultimo modello della Ferrari SF90 Stradale presentato il 29 maggio dello scorso anno

Si resiste sul piano economico

Da più di un mese, dunque, Teodori è bloccato in casa sua, a Modena, insieme alla moglie Silvia. Di quasi 7.000 dipendenti totali Ferrari nel mondo, circa 3.500 a Maranello, “solo pochi reparti ora sono rimasti aperti compreso il mio, ma con i miglioramenti visti negli ultimi giorni già altri sono vicini alla riapertura - spiega l’ingegnere -. Del mio settore chi sta andando in azienda si conta sulla punta delle dita, dato che lavoriamo molto con la vettura. E ora stiamo aiutando anche nella linea di produzione contro il Covid-19”. Perché è “nell’interesse del marchio fare un qualcosa che possa renderlo di prima necessità per lo Stato e gli possa garantire di portare avanti la produzione e non chiudere”. Mentre per quanto riguarda l’impatto economico, Teodori rimane tranquillo: “Con un brand forte e una liquidità sufficiente, finora Ferrari ha garantito sempre lo stipendio ai suoi dipendenti senza pretendere l’uso di ferie, evitando la cassa integrazione almeno fino al prossimo 4 maggio". E molte aziende motoristiche e non di tutta Italia, tutto ciò, inevitabilmente, non possono permetterselo.