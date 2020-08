Coronavirus, crisi compagnie aeree: -9 mld a causa della pandemia

Timida ripresa del traffico aereo. Secondo le rilevazioni di Eurocontrol, l’agenzia per il supporto al settore aeronautico, la media dei voli giornalieri europei tra il 27 luglio e il 2 agosto è cresciuta di circa il 5%, un leggero miglioramento rispetto ai livelli dello scorso anno, che però erano ben maggiori: la differenza è del 44,3%.

Il bilancio finanziario dell’ultimo trimestre mostra gli effetti drammatici del blocco dei voli nei mesi del lockdown con un netto svantaggio per le principali compagnie europee, con perdite che si aggirano a 5,180 miliardi di euro contro 3,831 miliardi di euro del trimestre precedente. Complessivamente un danno da 9 miliardi a causa della pandemia.

Coronavirus, crisi delle compagnie aeree

Come riporta il Sole 24 Ore, nel mese di luglio si è registrata una leggera ripresa dei voli in Europa: in testa alla classifica per numero di voli attivi è la compagnia low cost Ryanair che al 9 agosto calcola 1.875 collegamenti giornalieri, distanti dai 2.653 collegamenti dello scorso anno. Segue la seconda compagnia low cost europea EasyJet con una media di 1.129 voli giornalieri (1.938 nel 2019).

Terzo e quarto posto per Turkish Airlines con 644 voli (1481 nel 2019) e l'ungherese low cost Wizz Air con 533 collegamenti giornalieri (692 nel 2019). Seguono Air France con 552 collegamenti (1.038 nel 2019) e Lufthansa con 494 contro 1.479 voli del 2019.

Secondo un report di Morgan Stanley, come riporta ancora il Sole 24 Ore, la ripresa per il settore aeronautico potrebbe confermarsi nella seconda metà del 2020 e nel 2021, con una capacità però sotto il 28% rispetto ai livelli dell'anno scorso. Mentre l’agenzia di rating Standard & Poor's stima per il 2020 un crollo del traffico fino al 70%, con ritorno ai livelli del 2019 non prima del 2024.

Resta costante la preoccupazione sulla possibilità di una seconda ondata di contagio, che secondo l’associazione internazionale delle compagnie aeree Iata potrebbe intaccare le prospettive di ripresa per il settore.