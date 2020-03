Coronavirus, da Bruxelles fondo da 25 mld. Servirà alle aziende in difficoltà

La Commissione europea creerà un "Coronavirus Response Investment Fund", dedicato "ai sistemi sanitari, alle piccole e medie imprese e al mercato del lavoro. Sarà consistente", per un totale di "25 miliardi di euro" che potranno essere mobilitati "rapidamente". Lo ha detto ieri la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles dopo la videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue sulla Covid-19.

"Useremo tutti i mezzi a disposizione per assicurare che l'economia europea passi questa tempesta", ha fatto sapere von der Leyen. "Ci assicureremo che gli aiuti di Stato vadano alle imprese che ne hanno bisogno - continua - faremo pieno uso della flessibilità che esiste nel patto di stabilità. Presenterò idee concrete prima l'Eurogruppo di lunedì prossimo. Su entrambi i fronti chiariremo le regole del gioco molto rapidamente: ci saranno linee guida entro la fine della settimana".

L'epidemia di Covid-19, prosegue von der Leyen, ha una "dimensione umana molto significativa" e potrebbe avere "un grande impatto economico. E' quindi essenziale che agiamo in modo molto deciso per contenere la diffusione del virus e per contenere gli effetti sull'economia".

La Commissione, aggiunge, "sta lavorando pancia a terra su entrambi i fronti. Coordineremo le misure nella conferenza giornaliera con ministri dell'Interno o della Salute. Raccoglieremo poi una squadra di epidemiologi e virologi di diversi Paesi per avere linee guida su base regolare. Stiamo valutando", anche con l'aiuto dell'industria, "lo stato degli approvvigionamenti di materiale medico" nell'Ue, cosa che è "cruciale" per decidere come muoversi.

"Dai leader Ue ampio sostegno per le misure adottate dall'Italia per l'emergenza #coronavirus. Dobbiamo procedere con il massimo coordinamento. L'Europa adotti tutti gli strumenti necessari per proteggere la salute dei suoi cittadini e ridare respiro all'economia", scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.