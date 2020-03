Coronavirus,Draghi: "Aumentare il debito pubblico. Crisi come nel dopo guerra"

Il Coronavirus va affrontato e sconfitto da tutti i punti di vista. Non basta solo quello medico scientifico ma serve anche un piano economico strategico. "Una tragedia umana dalle proporzioni potenzialmente bibliche". Questo scrive l'ex governatore della Bce Mario Draghi in un articolo sul Financial Times e detto da un uomo spesso pacato, fa capire la grandezza della crisi a cui il mondo intero sta andando incontro. E il cuore del suo intervento - si legge su Repubblica - è un appello cristallino ai governi ad agire in modo adeguato e "rapido", a rendersi conto che l’unica soluzione per assorbire "la profonda recessione" che conseguirà dall’emergenza sanitaria ed evitare che si trasformi in una vera e propria "depressione" è che se ne facciano carico i governi, attraverso "un significativo aumento dei debiti pubblici".



"L’Europa deve fare il salto di qualità, - prosegue Draghi - scrollarsi di dosso ogni residua riserva mentale e ogni diffidenza reciproca e preparare una santabarbara all’altezza di un conflitto straordinario. E la velocità, in questa convulsa fase sarà essenziale per l’efficacia. Il costo di un’esitazione potrebbe essere irreversibile - e deve dimostrare di essere in grado di cambiare modo di pensare, adeguandosi a questa crisi come farebbe durante una guerra. Servono strumenti eccezionali per tempi eccezionali. Le banche - conclude - devono dare liquidità a costo zero e non avere paletti che le intralcino. Anche perché dobbiamo ricordarci che con questi tassi di interessee quelli probabilmente futuri, l’aumento del debito non sarà gravato da un incremento degli interessi".