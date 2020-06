Coronavirus, giù i ricavi per 1,1 mld ma il calcio può fare entrate record

I campionati europei "big five" hanno generato un fatturato record di 17 miliardi nella stagione 2018/19, in aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Secondo la 29esima edizione dello studio 'Annual Review of Football Finance' redatto dallo Sports Business Group di Deloitte, il mercato europeo del calcio nel suo insieme ha generato un record di 28,9 miliardi di euro per la stagione 2018/19.

La crescita e' stata trainata dai "big five" dei campionati europei, che hanno beneficiato di ulteriori 700 milioni di euro distribuiti dalla Uefa. I ricavi complessivi dei club della Premier League hanno superato i 5,9 miliardi di euro nella stagione 2018/19, con un aumento su base annua del 7%. In termini di entrate, la Premier League supera del 73% il suo concorrente piu' vicino, la Liga spagnola. In Serie A (2,5 miliardi di euro) e Ligue 1 (1,9 miliardi di euro), si e' osservata una forte crescita dei ricavi, rispettivamente con aumenti dell'11% e del 12%.

L'analisi di Deloitte Sports Business Group prevede che l'interruzione della stagione 2019/20 ridurra' i ricavi dei club della Premier League di circa 1,1 miliardi di euro. Di questi, circa il 50% e' definitivamente perso, il resto sara' posticipato fino alla stagione 2020/21. Di conseguenza, e nonostante la potenziale interruzione possa continuare nella stagione 2020/21, si potrebbero registrare livelli record di entrate.

Dan Jones, partner e capo dello Sports Business Group di Deloitte, afferma: “Prevediamo che l'attuale pandemia di COVID-19 provocherà una significativa riduzione delle entrate e perdite operative nel calcio europeo nei risultati finanziari della stagione in corso. I club devono far fronte a molteplici impatti finanziari, tra cui sconti o ritardi di entrate commerciali e di trasmissione, nonché la perdita di entrate giornaliere e altre entrate relative agli eventi”.

“Il ritorno del calcio - in modo sicuro e ragionevole - è chiaramente importante per limitare l'impatto finanziario che la pandemia ha avuto. I campionati di tutta Europa hanno risposto in diversi modi e con ritmi diversi. Il successo del ritorno di ciascuna lega e la forza delle relazioni di ciascuna con le emittenti e i partner commerciali avranno un impatto potenzialmente significativo e duraturo sulla forza finanziaria di club e leghe.”

"Tuttavia, prevediamo che i piani di riavvio per la Premier League e alcuni suoi pari porteranno a un rapido recupero dei risultati finanziari poiché alcuni ricavi delle trasmissioni 2019/20 verranno spinti nell'esercizio 2020/21, il che potrebbe comportare un anno di entrate eccezionali” continua Jones.

“Molto rimane incerto, in particolare per quanto riguarda i tempi e le dimensioni del ritorno dei tifosi negli stadi e l'impatto sulle attività commerciali dei partner commerciali e di broadcaster. L'industria del calcio spera che sia possibile una ripresa V-shape e un ritorno alla relativa normalità finanziaria per la stagione 2021/22”.