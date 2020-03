Coronavirus, il flop Ue zavorra le Borse. Stop all'onda rialzista di WS

Le Borse europee non sembrano voler seguire l'esempio di Tokyo e aprono in ribasso dopo che l'atteso Consiglio europeo sugli strumenti economico-finanziari ha di fatto fallito l'opportunità di trovare immediatamente soluzioni condivise e ha rimandato di due settimane ulteriori decisioni.

Nonostante la chiusura positiva di Wall Street e delle Borse asiatiche, Piazza Affari lascia così sul terreno l'1,8% ribasso, in linea con l'andamento dei listini europei, dopo i guadagni di ieri. L'indice principale Ftse Mib ha segnato in avvio un calo dell'1,8% a 17.055,77 punti. Si salvano solo Hera ed Exor, unici titoli positivi. Francoforte perde il 2,07% con il Dax a quota 9.793 punti. Parigi segna un -2,41% con il Cac 40 a 4.433 punti. Londra registra un -3,18 il Ftse 100 a 5.635 punti.

Sul mercato delle commodity, petrolio in lieve calo nel Brent maggio a 26,2 dollari al barile, Wti in rialzo a 22,8 dollari al barile nella scadenza maggio. Oro in calo di oltre un punto percentuale a 1629 dollari l'oncia. Sul secondario, lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 160 punti, a quota 164, dai 159,8 punti base della chiusura di ieri e poi sale a 175 per la mancanza di un accordo al Consiglio europeo. Giù i tassi del decennale in Francia dove arretrano di oltre il 500% andando a meno zero. In Germania sono da tempo a meno zero e scendono del 19%.

In Spagna e Portogallo calano intorno al 18%. All'origine di tutti questi cali dei rendimenti, e' la decisione della Bce di sospendere la regola del limite agli acquisti nel programma Pepp come quello del 33% per ciascun paese dell'Eurozona. Pesano anche le parole dell'ex numero uno dell'Eurotower, Mario Draghi, secondo il quale "i bilanci pubblici devono assorbire lo shock del settore privato".

Oltre Oceano, Wall Street ha terminato la seduta di giovedi' in forte rialzo. Sia il Djia che l'S&P si e' trattata della terza giornata terminata in positivo. Ma se per l'indice generico si tratta della prima striscia di tale entita' dallo scorso 12 febbraio, per quello delle 30 blu chip e' il miglior filetto di tre giorni dal 1931. Dietro i rialzi c'e' l'approvazione del maxi piano di aiuti del governo federale da parte del Senato. Il provvedimento, che stanzia oltre 2 mila miliardi di dollari per imprese e famiglie deve ora essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti. La speaker, Nancy Pelosi, ha rassicurato i mercati confermando che la Camera votera'' il piano, che gode dell'appoggio di entrambi i partiti, oggi.



La speaker democratica ha inoltre accennato a un ulteriore piano di stimolo ma il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha negato questa possibilita': 'non ne abbiamo bisogno in questo momento'. Gli investitori hanno perlopiu' ignorato il balzo storico fatto registrare dalle richieste per i sussidi di disoccupazione: il rialzo di 3 milioni di unita' e' infatti inferiore alle previsioni piu' pessimiste (da oltre 4 milioni di unita'). E gli operatori sanno che si tratta solo del primo di una lunga serie di dati macroeconomici negativi.



Il petrolio e' stato fortemente penalizzato dal fatto che il governo federale, nel maxi piano di aiuti che si appresta a varare, non stanziera' fondi per rimpinguare le riserve strategiche Usa, come invece avevano fatto intuire alcuni membri dell'amministrazione Trump la scorsa settimana. Il contratto Wti a maggio ha perso 1,89 dollari, il 7,7%, a 22,60 dollari al barile. Il Djia ha guadagnato 1.351,62 punti, il 6,38%, a quota 22.552,17. L'S&P 500 ha aggiunto 154,51 punti, il 6,24%, a quota 2.630,07. Mentre il Nasdaq e' avanzato di 413,24 punti, il 5,60%, a quota 7.797,54.