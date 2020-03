Coronavirus, Investindustrial dona 6,5 milioni di euro a ospedali europei.

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, Investindustrial ha annunciato di aver donato, insieme alle sue partecipate, oltre 6,5 milioni di euro a diversi ospedali in Europa.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato - si legge in una nota ufficiale -, ma soprattutto gli operatori della sanità e i medici che lavorano con instancabile impegno sottoposti a un'enorme pressione in questa situazione di straordinaria emergenza".

In Italia, in particolare, le strutture ospedaliere destinatarie delle donazioni sono l’ASST Fatebenefratelli Sacco, il San Raffele e l’Humanitas di Milano, l’INMI Lazzaro Spallanzani e l’IRCCS Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli di Roma, l’ospedale Sant’Anna di Como, la Fondazione Poliambulanza di Brescia, la Fondazione Comunità Bresciana, l’ospedale San Gerardo di Monza, l’ospedale di Vicenza e le strutture ospedaliere di Seriate e Alzano Lombardo.

Le somme finora raccolte sono state rese disponibili per sostenere i reparti maggiormente esposti all’emergenza sanitaria e la raccolta di fondi proseguirà anche nelle prossime settimane. "Investindustrial, - prosegue la nota - con le sue società participate, continuerà con determinazione a investire in Italia restando al fianco delle popolazioni dei territori in cui opera da decenni nella certezza che il Paese saprà superare questa difficile fase".