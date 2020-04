Coronavirus, Lagarde ricarica il bazooka. Nuova liquidità contro la crisi

Christine Lagarde ricarica il bazooka anti-coronavirus della Bce. In risposta alla pandemia di Covid-19 per mantenere la liquidità del mercato e assicurare i flussi di credito all'economia, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di "allentare ulteriormente" le condizioni sulle aste Tltro3 per il periodo fra giugno 2020 e giugno 2021, con la possibilità per gli istituti che rispetteranno le condizioni poste da Francoforte, di godere di un tasso di interesse di 50 punti inferiore a quello in vigore sui depositi nel periodo interessato.

Ma la Bce ha annunciato anche il varo di una nuova serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine (ribattezzate Peltro, Pandemic emergency longer-term rifinancing Operations) a tassi ultra agevolati mirate proprio a sostenere le condizioni di liquidità nel sistema finanziario dell'Eurozona.

Si tratta di sette aste supplementari che inizieranno a maggio 2020 con piena assegnazione e un tasso di 25 punti inferiore a quello di rifinanziamento in vigore. Strumenti che si aggiungeranno ai piani di acquisti già attivi e confermati e alla politica di reinvestimento dei titoli in scadenza.

Dopo le mosse della Federal Reserve, la Lagarde dunque ha confermato le attese degli investitori espandendo ulteriormente il programma di stimolo monetario resosi necessario mentre sull'Eurozona si è abbattuta l'onda della recessione. Secondo i dati del primo trimestre diffusi oggi da Eurostat, infatti, l'area della moneta unica ha accusato gli effetti del lockdownd di marzo con un calo del Pil senza precedenti, il maggiore da quando è iniziata la serie nel 1995: la contrazione è stata del 3,8%.