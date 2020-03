Coronavirus, la Bce non calma i mercati Ue. Future giù nonostante il bazooka

Nemmeno il bazooka da 750 miliardi della Bce per il momento calma il panic-selling dei mercati in quella che ieri la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito come "la sfida più grande del Dopoguerra". Il bazooka da 750 miliardi di euro di quantitative easing varato ieri sera dalla Bce, non basta a fermare le vendite degli investitori che hanno paura della forte recessione che arriverà come effetto principe dell'emergenza coronavirus. I future dell'Euro Stoxx 50 perdono l'1,7%, mentre i future sul Dax arretrano dell'1,86% e quelli dell'Ftse 100 di Londra cedono l’1,87%.

Le vendite sono comunque generalizzate e colpiscono anche altre asset class: in questo momento, nota un operatore, sul mercato "cash is king" e gli investitori chiudono le proprie posizioni a favore della liquidita'. Perde cosi' terreno anche l'oro, in calo dell'1% mentre le contrattazioni sul rame sono state sospese per aver raggiunto il limite al ribasso a Shanghai.

Quanto alle Borse asiatiche, l'indice Msci dei listini del settore asia-pacifico (escluso il Giappone) perde crica il 5% ai minimi da 4 anni. Affonda Seul che cede l'8,4%. In rosso Tokyo (-1,04%), dopo un avvio di seduta in terreno positivo, Shanghai (-1%), Shenzhen (+0,2%), Hong Kong (-1,9%) e Mumbai (-3,8%).

Oltre alla mossa della Bce, la Fed ieri ha garantito liquidita' ai fondi monetari, mentre la Bank of Japan ha effettuato due acquisti di bond non previsti per 12 miliardi di dollari e la Reserve Bank of Australia ha tagliato i tassi di interesse allo 0,25%, nuovo minimo storico.

Sul mercato delle commodities, impennata invece dei prezzi del greggio nella notte, dopo che il petrolio ha toccato i minimi da 18 anni, grazie all'annuncio della Bce. Il Brent consegna maggio al momento balza del 7% a 26,64 dollari al barile mentre il Wti aprile sale del 13,79% a 23,18 dollari. Nella notte, in Asia, il Wti e' arrivato a guadagnare il 17% dopo aver perso ieri a New York il 24,4%. La ripida discesa dei prezzi del Petrolio e' iniziata lo scorso 6 marzo, quando l'Opec non e' riuscita a concordare con la Russia una politica di sostegno ai prezzi del Petrolio, a fronte della debolezza della domanda.

La guerra dei prezzi con l'Arabia saudita e le restrizioni sempre piu' rigide agli spostamenti hanno spinto al ribasso i corsi del greggio ai livelli del 2003. Secondo gli analisti, la debole domanda continuera' a comprimere ancora a lungo i prezzi del Petrolio.