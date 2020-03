Coronavirus, la Fed taglia i tassi dello 0,5%. Borse Ue in riallineamento

La Federal Reserve corre in aiuto della manifattura americana tagliando i tassi d'interesse di mezzo punto, all'1-1,25%, per cercare di sostenere l'economia, in un momento in cui ci sono timori globali per la diffusione del coronavirus. Si tratta del primo taglio deciso al di fuori delle riunioni programmate dalla Fed dalla crisi finanziaria del 2008. Da quanto si apprende, la decisione è stata presa all'unanimità.

In una nota, la banca centrale ha prospettato la possibilità di ulteriori stimoli. "Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per l'outlook economico e useremo i nostri strumenti, agendo in modo appropriato per sostenere l'economia". Nelle ultime ore, il presidente statunitense, Donald Trump, era stato molto critico con l'istituto guidato da Jerome Powell: "La banca centrale australiana ha tagliato i tassi d'interesse e ha comunicato che molto probabilmente lo farà ancora per compensare la situazione del coronavirus cinese e il rallentamento [economico]. Li hanno ridotti allo 0,5%, un livello basso da record. Altri Paesi stanno facendo la stessa cosa, se non di più", ha scritto su Twitter.



Poi, ha aggiunto: "La nostra Federal Reserve ci fa pagare tassi più alti di molti altri, quando dovremmo pagare di meno. Difficile per i nostri esportatori, mette gli Stati Uniti in uno svantaggio competitivo. Dovrebbe essere il contrario. Dovrebbe allentare e fare grossi tagli dei tassi. La Fed guidata da Jerome Powell lo ritiene sbagliato dal primo giorno. Deprimente!". Ieri, il numero uno della Casa Bianca aveva scritto: "Come al solito, Jay Powell e la Federal Reserve sono lenti ad agire. La Germania e altri stanno pompando soldi nelle loro economie. Altre banche centrali sono molto più aggressive. Gli Stati Uniti dovrebbero avere, per tutte queste ragioni, i tassi più bassi. Non li abbiamo".



Le parole di Trump dunque sembrano trovare ascolto nella banca centrale americana che si allinea a quanto fatto da altri istituti. La mossa in un primo momento ha sortito il proprio effetto a Wall Street dove il Dow Jones ha immediatamente svoltato salendo dell'1,2%, una fiammata che si è spenta però immediatamente, visto che gli indici a stelle e strisce dopo poco sono tornati in rosso.

Scatto di colpo, invece, delle Borse europee dopo la comunicazione a sorpresa da parte della Fed. Piazza Affari che guadagnava meno dell'1% in questo momento è in progresso del 2,5%. In forte rialzo Francoforte (+3,2%), Parigi (+3%) e Londra (+1,8%). Le Borse europee dunque continuano a mantenere un’intonazione positiva. Come mai? “I listini del Vecchio Continente hanno aperto in forte rialzo, guadagnando anche il 3%, ma dopo il comunicato del G7 hanno iniziato a rallentare. Stesso effetto delusione che c’è stato a Wall Street. Restano però positivi, perché lunedì gli indici americani hanno corso molto e oggi è in atto un riallineamento delle Borse europee dovuto alla diversità di orario. L'Europa non ha approfittato del forte rally di ieri sera della piazza americana”, ha spiegato ad Affaritaliani.it Vincenzo Longo, market strategist di Ig Markets.