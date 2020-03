Coronavirus, lavori di meno. Stop alle rate dei muti prima casa fino a 18 mesi

Uno stop fino a 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui prima casa. In audizione in Parlamento, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha spiegato che nel decreto in preparazione per affrontare l'emergenza coronavirus (che verrà varato venerdì) "ci sarà una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro - fondo Gasparrini - e inoltre sospendiamo le rate di mutui e prestiti bancari prolungandone la durata con sostegno parziale di garanzie statali e la possibilità di aumentare la percentuale di garanzie. Le imprese potranno beneficiare di aperture di credito non ancora utilizzate. Auspichiamo che queste misure siano anche sostenute da interventi adeguati dalla Bce".

Ieri, in conference call con i capi di stato dell'Unione Europa, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha spiegato che l'Europa rischia una crisi della gravità di quella del 2008 se non agirà con misure tempestive. Secondo quanto ha riportato Bloomberg, Lagarde ha ribadito che la Bce sta valutando tutti gli strumenti a sua disposizione in vista della riunione del consiglio direttivo di giovedì e secondo fonti dell'agenzia vi sarebbe in particolare allo studio misure per fornire liquidità a costi bassissimi al sistema bancario.

Secondo la maggioranza degli addetti ai lavori, giovedi la Bce taglierà i tassi di deposito di 10 punti base a -0,60% e annuncerà misure per fornire liquidità alle banche, forse con nuove aste Tltro a sei mesi e tasso pari a quello sui tassi di deposito o qualche punto sopra. Non è escluso inoltre un allargamento del quantitative easing ora al ritmo di 20 miliardi mensili.



Lagarde ha infine rivolto un monito ai capi di governo ad agire per evitare che la crisi si allarghi ulteriormente perchè andrebbe a colpire tutte le economie del continente con il rischio di far cadere in recessione l'eurozona. Senza un'azione immediata ora - ha aggiunto secondo quanto ha riportato Bloomberg rivolgendosi ai capi di stato - "aumentate il rischio di un collasso delle vostre economie". La banchiera centrale francese ha infine elogiato le azioni già adottate in qui in alcune aree, ma ha auspicato che si faccia ancora di più a livello europeo. Lo stesso auspicio del governo italiano.