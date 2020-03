Coronavirus, le Borse bruciano 7 anni di guadagni.A Milano crollano Fca e Nexi

I numeri sempre più drammatici del contagio da coronavirus fanno tremare i mercati e le Borse europee, coi crolli odierni, "bruciano" oltre 7 anni di guadagni, ritornando sui livelli del 2012. In particolare l'indice Stoxx Europe 600 lascia sul terreno il 9% circa e si porta ai minimi di novembre 2012. La Borsa di Milano perde il 10% e scivola fino ad arrivare a quota 14.559 punti, valori che non vedeva dall'estate del 2012. In profondo rosso anche Madrid (-9,4%), Parigi (-8,3%) e Francoforte (-7%).

A nulla sembra servita l'azione coordinata delle banche centrali mondiali per iniettare maggiore liquidità nel sistema nel tentativo di contrastare gli impatti sull'economia dal diffondersi del coronavirus, con la Fed che ha tagliato i tassi portandoli quasi a zero (in un range tra 0,25% e 0%) e ha annunciato l'acquisto di bond per 700 milioni di dollari.

In rosso i futures Usa, con Goldman Sachs che prevede un effetto del 5% sul Pil del rischio coronavirus. Crollano i titoli legati ai viaggi, da Tui (-34,5%) a EasyJet (-23%), da International Consolidated Airlines (-22,69%), gia' British Airways e Iberia, a Air France (-16,2%) e Lufthansa (-12%). Il calo del greggio (Wti -5,67%) frena Tullow Oil (-25,9%), Bp (-6,4%), Total (-5,3%) ed Eni (-5,86%).

Sotto pressione i produttori di microprocessori Infineon (-15%) ed Stm (-14,3%). Lo stop degli impianti europei annunciato da Fca (-16%) frena l'ex-Lingotto, ma non stanno meglio Renault (-19,5%) e Peugeot (-15,3%). Lo spread in calo a 247 punti non frena le vendite su Unicredit (-12,1%) e Intesa (-9,8%).

Borse asiatiche: in forte calo nonostante mosse Fed

Il trend segue quello delle Borse asiatiche che hanno chiuso in forte calo, nonostante le mosse a sorpresa della Fed e dopo che i mercati hanno sperimentato la piu' selvaggia e turbolenta settimana dal 2008. Solo Tokyo rimbalza brevemente in rialzo, dopo l'annuncio che la Boj, la Banca del Giappone si riunira' oggi, anticipando il meeting previsto per mercoledi' e giovedi', per varare misure di stimolo, per poi tornare a perdere. Tokyo attualmente e' in calo del 2,5%, Hong Kong il 3,5%, Shanghai il 2,17% e Singapore il 3,7%. Ieri, a sorpresa, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di un punto percentuale, portandoli quasi a zero (in un range compreso tra 0 e 0,25%) e ha annunciato l'acquisto di bond per 700 miliardi di dollari per contrastare l'impatto sull'economia del coronavirus. Per tutta risposta i future degli indici di Wall Street hanno reagito registrando calo di oltre il 4%. Intanto il coronavirus ha mandato a picco la produzione industriale cinese a gennaio e febbraio come non accadeva da decenni. Nei primi due mesi dell'anno e' crollata del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, molto piu' del previsto. E' il dato peggiore dall'inizio degli anni Novanta.