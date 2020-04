Coronavirus, le Borse Ue tentano il recupero. Spread in leggero calo sotto 230

Le Borse europee tentano il recupero dopo lo scivolone di ieri, aggravato dall'evidenza che la pandemia di coronavirus sta colpendo pesantemente sia gli utili delle aziende (alcune delle principali banche Usa hanno registrato utili dimezzati nel primo trimestre) sia lo stato di salute della principale economia del pianeta (negli Stati Uniti la produzione industriale e' calata del 5,4% in marzo).

I listini del Vecchio Continente aprono infatti in rialzo. I mercati guardano con preoccupazione all'impatto della pandemia sull'economia, che sara' prolungato e profondo, e con speranza alle graduali riaperture, che si stanno programmando in Europa, dove si concentrano la meta' degli oltre 2 milioni di contagi raggiunti a livello globale. Londra avanza dello 0,89% a 5.653 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,31% a 17.070 punti. Francoforte guadagna l'1,31% a 10.414 punti e Parigi l'1,28% a 4.408 punti.

Gli investitori non abbandonano asset considerati sicuri come il dollaro e l'oro, mentre si attendono le indicazioni del presidente americano Donald Trump su un allentamento delle misure per il contenimento della diffusione del virus. L'oro spot segna una flessione dello 0,1% a 1.714,74 dollari l'oncia, mentre i future Usa sul metallo giallo salgono dello 0,3% a 1.744,50.

Il dollaro si rafforza a 1,0889 per un euro (1,0916 la chiusura di ieri) e a 107,74 yen (107,43). Contrastati i prezzi del petrolio, con il Wti che resta vicino ai minimi dal 2002 sotto quota 20 dollari al barile. Il future maggio segna -0,1% a 19,85 dollari, mentre la consegna giugno sul Brent sale dello 0,65% a 27,87 dollari.

Viaggia in leggero calo rispetto all'andamento di ieri (240 in chiusura) lo spread Btp-Bund. Il differenziale tra il titolo decennale italiano e l'omologo tedesco è a quota 228 punti con un rendimento dell'1,84%.