Coronavirus, lo spettro di un nuovo lockdown deprime le borse

Le Borse europee tornano negative a fine mattinata dopo un avvio in rosso e una timida (e breve) ripresa in territorio positivo. L'Oms ha riferito che la pandemia di coronavirus "continua ad accelerare" nel mondo e gli investitori sono sempre piu' preoccupati per le ripercussioni che potrebbe avere un eventuale altro blocco delle attivita' sulla gia' difficile ripresa economica. Francoforte perde lo 0,30%, Londra lo 0,08%, Parigi lo 0,26% e Madrid lo 0,87%. Perde terreno anche Milano, che cede lo 0,35%. In rialzo Mediobanca (+1%), Banco Bpm (+0,8%), Fineco (+0,4%) e Intesa (+0,5%). Bene anche Ferrari (+1,9%), Fca e Cnh (+1,7%), Exor (+0,4%).

Seduta in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 174 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,31%.