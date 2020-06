Coronavirus, Lufthansa taglierà 22.000 posti lavoro. Metà in Germania

Parte la mannaia sui dipendenti di Lufthansa, tagli che colpiranno per la metà anche la forza lavoro in Germania. La compagnia aerea tedesca, il primo vettore europeo, pensa di tagliare 22 mila posti di lavoro nel mondo, il 16% dei suoi occupati effettivi, per fronteggiare la crisi a causa del coronavirus che ha paralizzato il mondo intero e colpito in particolar modo il settore aereo.



L'obiettivo della compagnia tedesca sarebbe di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali prima del 25 giugno, data dell'assemblea dei soci chiamati ad esprimersi sul piano di salvataggio da 9 miliardi.

"Avremo 22.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno in meno nel gruppo Lufthansa, metà dei quali sono in Germania", ha affermato la società all'agenzia Afp, aggiungendo che cercherà "per quanto possibile" di evitare i licenziamenti.

L'aviolinea teutonica che ha da qualche settimana raggiunto un'intesa col governo tedesco l per 9 miliardi di euro di aiuti, a fronte di una partecipazione statale del 20%, per un piano di salvataggio, il 22 giugno uscirà dall'indice Dax di Francoforte dei 30 principali gruppi tedeschi quotati in borsa, dopo averne fatto parte per ben 32 anni consecutivi. La compagnia di bandiera tedesca non è la prima storica impresa a lasciare il Dax: negli anni scorsi e' toccato anche a Thyssenkrupp (2019) e a Commerzbank (2018).