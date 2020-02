Coronavirus: negli aeroporti lombardi -30% passeggeri. Le compagnie sospendono voli o riducono i collegamenti

La diffusione del coronavirus nelle regioni settentrionali d’Italia ha imposto nuove considerazioni sul possibile impatto economico dell’epidemia. Tutto è iniziato lo scorso weekend, quando il numero dei contagi è aumentato vertiginosamente, tanto da portare al blocco di numerose attività, all’interruzione di manifestazioni pubbliche ed eventi, oltre che alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (nelle zone interessate). La mappa del coronavirus in Italia ha mostrato come siano state colpite alcune tra le regioni più produttive del Paese.

Gli effetti del coronavirus si sentono in modo pesante sugli aeroporti della Lombardia e del Veneto

A Malpensa e Linate i passeggeri nei primi tre giorni della settimana sono diminuiti del 32,5%, all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio del 30%.

Analizzando i dati degli scali milanesi gestiti da Sea ogni giorno il calo si e' reso piu' evidente: -21,6% lunedi', -37,6% martedi', -41,5% mercoledi'. Risultato nei primi tre giorni della settimana i passeggeri sono stati 177.785, 85 mila in meno degli stessi tre giorni dello scorso anno.

Oltre ai passeggeri calano anche i voli. Hanno cancellato fino alla fine della stagione i collegamenti con Milano Bulgaria Air, Kuwait Airways, Korean Air, Azerbaijan Airline e Twin Jet, mentre altre hanno annunciato la riduzione dei voli come Wizz Air. Da Orio Wizz mantiene tutti gli 11 collegamenti (Bucarest, Chisinau, Cluj, Craiova, Iasi, Katowice, Sofia, Suceava, Timisoara, Varna, Varsavia) ma riduce la frequenza dall'11 marzo e il 2 aprile 2020. Il che significa una riduzione dei posti del 60%.

L'aeroporto di Bergamo aveva un trend di passeggeri in crescita, ma a febbraio di quest'anno con l'emergenza virus e la conseguente frenata ripetera' la performance dello scorso anno con circa 900 mila passeggeri.

Coronavirus: aeroporti Veneto, passeggeri calano del 30% Stop voli per Israele, Giordania e Corea del Sud

Dal Veneto non si potra' volare nelle prossime settimane verso Israele, Giordania e Corea del Sud a causa delle restrizioni ai passeggeri italiani imposte da questi Paesi: e' diminuito nelle ultime ore il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso. "Tutto e' funzionante come sempre - spiega Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save - ma stiamo soffrendo: nei primi tre giorni di questa settimana abbiamo registrato una flessione del 'sistema' degli scali veneti del 30%".

All'interno del 'Marco Polo' di Tessera si vedono pochi passeggeri sostare nei corridoi, i negozi sono vuoti e le file al check-in molto meno affollate che nei giorni scorsi. Ieri sera sono stati fatti rientrare nello scalo lagunare i turisti easyJet di due voli partiti da Malpensa e Venezia, ai quali era stato impedito l'ingresso in Israele. "Siamo fiduciosi che il calo di questi giorni - sottolinea Bozzolo - sia limitato nel tempo. E che passi presto l'emergenza. Due mesi dopo la Sars in Asia il traffico riprese di slancio".

Coronavirus: Federturismo, rischio fallimento settore, chiediamo piano straordinario Misure per mutui, Irap e Imu e stop tassa soggiorno

"In poco piu' di 48 ore da Paese sicuro siamo passati, senza una sola ragione valida o logica, ad essere focolaio europeo con la conseguenza, anche per colpa di una comunicazione isterica che non tiene conto delle reali condizioni di sicurezza del Paese, di provocare una valanga di cancellazioni, mancate prenotazioni, disdette, chiusure del mercato italiano e dei flussi turistici che non hanno nessuna giustificazione". Lo dichiara a Il Sole 24 Ore Radiocor Plus la vice presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli.

"In questo contesto le imprese del turismo rischiano di chiudere o fallire in poche settimane senza un piano straordinario di intervento governativo. Abbiamo pertanto chiesto misure straordinarie al Governo attraverso un documento in cui sollecitiamo, tra le tante misure, la possibilita' di posticipare di 12 mesi il versamento dei contributi previdenziali e delle imposte dirette e indirette; una moratoria totale sui mutui; una riduzione, per almeno 12 mesi, del 50% dell'Irap e dell' Imu; strumenti agevolati di accesso al credito e strumenti straordinari di gestione del personale". E per incentivare il ritorno di turisti stranieri che in questi giorni stanno cancellando le loro prenotazioni "si potrebbe valutare la sospensione dell'imposta di soggiorno per tutto il 2020". E conclude: "Proponiamo, inoltre, l'incremento dell'attuale credito d'imposta del 30% per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero. Riteniamo altresi' fondamentale che venga assicurato un coordinamento centrale soprattutto in tema di comunicazione e che si evitino esternazioni estemporanee di Regioni ed Enti locali".