Coronavirus,Pechino taglia i tassi e pompa 50 mld.Le Borse provano il rimbalzo

Viaggiano in positivo le Borse europee dopo il venerdì in rosso per il mancato accordo in sede di Consiglio Europeo per una risposta comunitaria all'emergenza Covid 19. I listini del Vecchio Continente aprono deboli e contrastati, mentre sulle piazze finanziarie continuano a pesare i timori di una recessione legata al coronavirus. A Milano, dove si annuncia una giornata 'calda' sul fronte dei dividendi bancari con Unicredit e Banca Generali che hanno annunciato di rinviarne la distribuzioni seguendo le raccomandazioni della Bce, l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,20% a 16.856 punti, restano vietate le vendite allo scoperto. Intorno alla parità anche Francoforte +0,12%, in flessione invece Londra -0,44% e Parigi -0,38%.

Non pesa dunque, per il momento, sulle Borse Ue la giornata negativa dei listini asiatici nonostante le manovre monetarie espansive delle banche centrali di Cina (tagliato il tasso repo a sette giorni al 2,2%, minimo degli ultimi cinque anni) e Singapore.

Positivi anche i future di Wall Street nonostante il presidente americano Donald Trump nel week end abbia annunciato che le misure di restrizione in Usa dureranno fino a fine aprile (anziche' al 12): gli Stati Uniti sono ormai il Paese con piu' casi di Coronavirus al mondo (125mila) e le autorita' mediche vicine al Governo stimano possibili decessi tra 100mila e 200mila, anche se Trump prevede il picco tra due settimane.

Venerdì Trump ha firmato il pacchetto di stimoli da 2.000 miliardi di dollari a favore delle famiglie e delle imprese americane colpite dall'emergenza.