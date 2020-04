Coronavirus, Pil Italia giù dell'11%. E la disoccupazione schizza al 17%

La "coronacrisis" sta spingendo l'economia dell'eurozona in una profonda recessione la cui entità continua a crescere alla luce delle misure di lockdown adottate dai governi di tutta Europa. Secondo le nuove stime di Goldman Sachs, il prodotto interno dell'eurozona fara' registrare un calo del 4% per il primo trimestre e dell'11,4% per il secondo mentre la proiezione per l'intero anno riflette ora un scivolone del 9%.

A livello di singoli paesi, l'Italia e' quella che secondo Goldman Sachs pagherà lo scotto maggiore con un calo del pil compreso fra l'11% e l'11,5% mentre la Spagna dovrebbe riuscire a contenere la flessione a una sola cifra sebbene molto vicina al 10%. Peggiora anche la proiezione per il Regno Unito dove l'economia e' attesa nel 2020 a un declino del 7,5% mentre la Germania farà registrare un calo pari a quello dell'eurozona, ovvero del 9%.

Fra gli impatti del crollo del Pil ovviamente la perdita di milioni di posti di lavoro in tutta Europa. Secondo gli analisti della banca d’affari americana, il tasso di disoccupazione nell'eurozona potrebbe salire all'11% entro la meta' dell'anno con balzi particolarmente vistosi in Spagna, al 23%, e in Italia, al 17%.

Per Goldman, la Germania dovrebbe reagire molto meglio alla crisi con un aumento della disoccupazione appena al di sopra del 5% mentre in Francia la disoccupazione dovrebbe salire attorno al 10%. "Questa divisione nord-sud - si legge nel rapporto di Goldman - evidenza l'importanza di un meccanismo di condivisione del rischio a livello europeo che permetta ai paesi del sud dell'Europa di fornire uno stimolo fiscale sufficiente durante la crisi del coronavirus".