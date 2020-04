Coronavirus, sostegno ad alberghi-ristoranti. Francia taglia tasse per 750 mln

“Il governo francese lavora per cancellare fino a 750 milioni di euro di tasse e oneri sociali attualmente imposti a società nei settori alberghiero, della ristorazione e delle arti e lo spettacolo”, ha annunciato questa mattina il Ministro dei conti pubblici francesi Gérald Darmanin come riferisce il quotidiano Le Figaro e come riprende Askanews. "Lo Stato annullerà su richiesta del Presidente della Repubblica, le tasse per i settori più colpiti", ha dichiarato il Ministro per l'Europa, aggiungendo che "ci sono 750 milioni (euro) che riguardano i settori citato dal presidente, in particolare ristorazione (...) ma anche arte e intrattenimento (...) ".