Coronavirus, von der Leyen: "Faremo tutto il necessario per l'Italia"

"Concederemo la massima flessibilità sul patto di Stabilità e gli aiuti di Stato" ai Paesi in difficoltà. Dopo il fondo da 25 miliardi, Ursula von der Leyen mette in campo altre misure comunitarie per per fronteggiare l'emergenza economica legata al coronavirus. Una situazione in cui la Commissione europea è "pronta a fare tutto il necessario per sostenere l'Ue, le economie europee e l'Italia".

"Le misure decise oggi sono per la situazione di oggi - ha aggiunto il presidente della Commissione - ma dobbiamo riconoscere che la il quadro si evolve molto velocemente e siamo pronti a fare altro". Riguardo al nostro Paese, ha spiegato la von der Leyen, "il grave perturbamento creato dal coronavirus porterà la Commissione a autorizzare un'ampia serie di aiuti di Stato per rimediare a questa situazione".

"Siamo pronti ad aiutare l'Italia con tutto quello di cui ha bisogno, in questo momento è colpita severamente dal virus, sosteniamo tutto quello di cui ha bisogno e tutto quello che chiedera'. Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro", ha aggiunto ancora.

Bruxelles non intende sospendere il Patto di stabilità, ma verrà data la "massima flessibilità ai bilanci pubblici prevista dalle regole Ue per fronteggiare uno choc improvviso, spazio di manovra che non abbiamo mai usato appieno" e verranno concessi gli interventi alle aziende e ai settori in difficoltà, accantonando per il momento la normativa sugli aiuti di Stato.

Lo "shock" del coronavirus sull'economia "è temporaneo ma noi dobbiamo agire per limitarlo il più possibile, facendo in modo che non si creino danni permanenti all'economia", ha spiegato a questo riguardo il presidente della Commissione europea.

Gli "Stati membri - ha proseguito - dovrebbero essere incoraggiati nell'adottare misure di sostegno per settori quali, per esempio, infrastrutture e trasporti" e "a sostegno delle imprese e delle persone colpite".