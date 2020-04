Corrono le Borse Ue. Spread a 200. Rifiatano le banche. Rally Atlantia

Seduta in netto rialzo per le borse europee: Piazza Affari +2,5% come Londra, Parigi +3,5%. Francoforte +3,8% e Madrid +3,4%. I mercati guardano con fiducia al fatto che la battaglia contro il coronavirus possa fare qualche progresso in alcune aree, come l'Italia e la Francia, duramente colpite dalla pandemia. Fra i titoli del paniere principale della borsa di Milano si mettono in evidenza i bancari dopo i pesanti cali della settimana scorsa, con Intesa Sanpaolo (+6,08%) in spolvero. Continua anche la corsa di Atlantia dopo il rally delle ultime due settimane: in vista del cda di domani, dove potrebbe esserci un aggiornamento sul dossier Aspi, balza del 7,5%. Toniche anche utilities ed energia, con le big Enel ed Eni in rialzo rispettivamente del 2,1 e del 2,7%. Nexi sale di quasi il 5% spinta dal buy di Jeffries; fra gli industriali Fca recupera il 3,08% e Leonardo guadagna il 5,2%. Contiene i guadagni Pirelli (+0,7%) che venerdi' sera ha tagliato i target sul 2020.

Seduta col segno più anche per le Borse asiatiche: Shanghai e Mumbai sono chiuse per festivita' e saranno aperte venerdi' prossimo, insieme a Tokyo (+4,24%) quando si fermeranno tutte le altre Piazze occidentali, Hong Kong (ancora in fase di scambi, +2,55%) e Sidney (+4,33%) incluse. Su di giri anche Taiwan (+1,61%) e Seul (+3,72%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. In piena emergenza coronavirus ormai ovunque, gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali della Fed, previsti per mercoledi', e quelli della Bce, in arrivo il giorno successivo.

Meglio delle stime gli ordini di fabbrica in Germania, molto peggio invece la fiducia dei consumatori nel Regno Unito, mentre dall'Ue e' in arrivo la fiducia degli investitori (Sentix) e dagli Usa quella dei manager delle costruzioni. Il rialzo dell'euro e del dollaro sullo yen ha favorito sulla piazza di Tokyo i titoli dei grandi esportatori, da Nissan (+8,2%) a Honda (+7,4%) e Toyota (+6,21%), da Olympus (+7,5%) a Fujifilm (+6,97%) e Sony (+4,63%). Intanto salgono a 1,3 milioni i contagiati nel mondo e a quasti 70mila i morti, mentre oltre la meta' della popolazione mondiale e' in lockdown.

Sul secondario apre a punti 200 base lo spread tra Btp e Bund con un rendimento dell'1,60%. Il rendimento di venerdì' scorso era dell'1,58%.