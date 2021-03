cosmoprof presenta la community internazionale wecosmoprof international

Si svolgerà dal 7 al 18 giugno 2021 la prima edizione di WeCosmoprof International, l’evento digitale a marchio Cosmoprof. Un eco-sistema senza confini, che grazie a strumenti tecnologici all’avanguardia riunisce in completa sicurezza l’intera industria cosmetica.

WeCosmoprof International coinvolgerà l’intera community del network internazionale Cosmoprof grazie alla sinergia tra tutte le anime della piattaforma: Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof Asia, Cosmoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof CBE Asean. Stakeholder da tutti i continenti saranno coinvolti, partendo dall’Asia, il mercato che per primo è tornato a valori di crescita dopo il blocco delle attività a causa della pandemia, fino a raggiungere Europa, Africa, Oceania e le Americhe.

“L’internazionalità e la presenza in tutti i principali mercati mondiali sono alcune tra le caratteristiche che rendono il network Cosmoprof un partner di business unico per gli stakeholder dell’industria cosmetica. Oggi, con il lancio della prima edizione di WeCosmoprof International, questi elementi diventano la peculiarità di un evento digitale che per la prima volta si rivolge ad un bacino di operatori intercontinentale, - dichiara il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari. – Questo risultato è frutto della collaborazione sempre più stretta con il gruppo Informa Markets, nostro partner internazionale, e con le istituzioni: ITA – Italian Trade Agency, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche. In attesa di poter tornare agli eventi in presenza, solo continuando a lavorare insieme possiamo supportare al meglio il settore, in una congiuntura internazionale quanto mai incerta come quella attuale.”

“Grazie alla sinergia con i nostri partner, WeCosmoprof International coinvolgerà aziende e operatori di tutti i principali mercati, moltiplicando le opportunità di business attraverso nuovi canali, specifici per ciascuna area geografica, - sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – La promozione e le iniziative coinvolgeranno infatti l’intero database di utenti degli eventi a marchio Cosmoprof, sfruttando al massimo le potenzialità della nostra piattaforma globale”.

WeCosmoprof International coinvolgerà la community internazionale alimentando le possibilità di networking tra player di tutto il mondo, grazie agli innovativi strumenti digitali di Cosmoprof My Match. Il software consente di contattare potenziali clienti direttamente e di pianificare gli incontri virtuali attraverso chat e altri sistemi interattivi. La disponibilità di una versione della piattaforma in cinese faciliterà le relazioni con stakeholder nei mercati asiatici. Nuove funzioni permetteranno di controllare l’andamento del proprio profilo con analisi dei dati di visitatori e dei risultati delle chat. Inoltre, la possibilità di scaricare la lista di potenziali contatti di business faciliterà le relazioni di business anche dopo l’evento, offrendo nuove possibilità di networking ad aziende e operatori.

Ad arricchire di contenuto l’evento, gli approfondimenti di Cosmotalks – The Virtual Series sulle nuove tendenze e sull’evoluzione dei mercati chiave per l’industria, e Cosmo Virtual Stage, con i contributi dedicati

al canale professionale. “In questi tempi di distanziamento sociale, continuiamo a concentrarci sulla collaborazione all'interno della business community dell’industria cosmetica. Per sfruttare al massimo la portata globale e la sinergia del network di WeCosmoprof International, abbiamo ottimizzato i servizi per il mercato cinese, con un supporto virtuale innovativo, strumenti digitali all'avanguardia e migliori opportunità di networking internazionale. Stiamo già lavorando ad una seconda edizione, nel frattempo non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a WeCosmoprof International", afferma David Bondi, Senior Vice President - Asia di Informa Markets e Director di Cosmoprof Asia Ltd.

“Come Governo e come Farnesina siamo a fianco di tutte le imprese del settore cosmetico in questa fase complessa, di cui però ci interessa anche sottolineare il potenziale. Ecco che l’idea di muoversi verso fiere ed eventi digitali e ibridi, in un periodo di impossibilità di quelli fisici, è perfettamente in linea con la nostra attività e con la nostra visione, oltre a dimostrare un dialogo vivo tra istituzioni e sistema fieristico. Crediamo fortemente che quanto appreso in questo periodo storico ci tornerà utile per il futuro”, dichiara On. Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"Vogliamo supportare le imprese italiane a reagire a questa crisi storica combinando reazione e visione, azioni capaci di supportare il recupero a breve e, allo stesso tempo, idonee ad accompagnare le imprese ad adattarsi ai nuovi paradigmi del commercio internazionale: innovazione, digitale e sostenibilità - afferma Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia. - Su queste direttrici, in accordo con il Patto per l'Export, ICE Agenzia ha costruito la sua strategia di supporto, e la collaborazione con Cosmoprof ne è un esempio eccellente. Nel 2020 abbiamo offerto alle imprese 14 nuove iniziative, per lo più centrate sul digitale, tra cui la piattaforma Fiera Smart 365, gli accordi di e-commerce con 28 fra i principali marketplace mondiali e la formazione dei digital export manager. Stiamo poi lavorando per rafforzare il Made in Italy nel mondo attraverso una grande campagna di Nation brand e la lotta all'Italian sounding con l'utilizzo della blockchain. In bocca al lupo a tutto il team di Cosmoprof per il lancio di WeCosmoprof International".

“Rispondere alle sfide della contemporaneità con soluzioni innovative, capaci di sfruttare le potenzialità del digitale, per sostenere il giro di affari dell’industria cosmetica italiana anche sui mercati esteri e arrivare pronti ai prossimi appuntamenti in presenza. È questo l’orientamento condiviso con il nostro storico partner BolognaFiere Cosmoprof. L’obiettivo finale – commenta Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia – è offrire strumenti concreti a favore di un comparto che, nonostante l’emergenza, ha saputo dimostrarsi reattivo, consegnando saldi finali negativi, ma meno critici di quanto previsto. Secondo i dati preconsuntivi 2020, infatti, risentendo delle incertezze a livello internazionale, le esportazioni registrano un -16,5% e raggiungono un valore di oltre 4 miliardi di euro; mentre si approssima agli 1,9 miliardi di euro il valore della bilancia commerciale. Per entrambi questi indicatori la cosmetica si classifica al terzo posto, tra i beni non food, nel confronto con settori contigui, dopo abbigliamento-moda e mobili, confermando il grande apprezzamento di cui gode il cosmetico italiano all’estero come sinonimo di qualità, sicurezza, creatività e innovazione.”