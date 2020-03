Cosmoprof Worldwide Bologna 2020: l’industria cosmetica non si ferma

L’industria cosmetica non si ferma: sono le eccellenze e le innovazioni del settore il segreto per affrontare il complicato scenario mondiale di oggi. Cosmoprof Worldwide Bologna, l’osservatorio privilegiato delle tendenze e dei prodotti must-have per il mercato beauty, scende in campo per dare voce agli oltre 3.000 espositori che dall’11 al 15 giugno saranno presenti a Bologna per rilanciare il comparto.



Da oggi le aziende presenti in manifestazione possono aggiornare le proprie candidature per i progetti CosmoTrends e Cosmoprof & Cosmopack Awards.

CosmoTrends, il report creato in collaborazione con Beautystreams, offre una panoramica esclusiva delle tendenze che emergono tra gli stand di Cosmoprof.

A giugno, una prima anticipazione dei prodotti più influenti sul mercato, in esposizione all’ingresso di Cosmoprime – Pad. 14 – offrrà suggerimenti e idee per percorsi di visita esclusivi per buyer, giornalisti e influencer in manifestazione. Il report pubblicato al termine di Cosmoprof raccoglierà tutti i prodotti e le proposte più interessanti presenti in fiera. Edizione dopo edizione, CosmoTrends è diventato uno strumento molto apprezzato non solo da professionisti di marketing e comunicazione, alla ricerca di contenuti esclusivi, ma anche dalle aziende, che possono allineare le proprie strategie produttive ai trend che caratterizzano il mercato.

Cosmoprof e Cosmopack Awards sono l’unico contest che coinvolge tutti i comparti dell’industria cosmetica, offrendo una prima anteprima delle novità e delle nuove tecnologie per l’industria presentate a Cosmoprof. Il contest è divenuto un elemento caratterizzante dell’intera piattaforma Cosmoprof, grazie alle sue edizioni internazionali, ed è un riconoscimento molto ambito nel settore.

Dal 3 Marzo al 14 Maggio, le aziende potranno presentare le nuove proposte, in mostra in manifestazione a giugno.

I Cosmoprof Awards premieranno le migliori proposte di prodotto finito, secondo 5 categorie:



- SKIN SAVIORS: la selezione dei prodotti di skincare più inclusivi e performanti, per rispondere all’esigenza sempre più pressante di una pelle sana e curata

- NEW KID: i beauty device, gli elementi di arredo e i prodotti di maggior impatto per il settore Beauty & Spa

- MAKE-UP AND NAIL GAME-CHANGER OF THE YEAR: le proposte di make-up più sorprendenti che saranno i protagonisti delle prossime passerelle glamour

- HAIR INDUSTRY BREAKTHROUGH: accessori, detergenti e prodotti per la pulizia e lo styling particolarmente attenti alla salute del capello

- NATURAL MIRACLES: un premio alle aziende che investono in ricerca e sviluppo per offrire prodotti rispettosi dell’ambiente e attenti agli equilibri sociali ed economici del territorio.



Saranno le innovazioni della filiera produttiva le protagoniste dei Cosmopack Awards, secondo 5 categorie:

- THE MAKE-UP FORMULA TRANSFORMER: le formule più performanti per il make-up occhi, labbra, viso e corpo

- THE FOUNTAIN OF YOUTH: THE AGELESS SKINCARE FORMULA: le nuove formule skincare più adatte a rispondere ai danni provocati dall’invecchiamento cutaneo e dall’inquinamento

- LUMINARY MAKE-UP PACKAGING: i packaging ergonomici e di tendenza studiati per le collezioni make-up

- DESIGNER’S DELIGHT IN PACKAGING: le proposte di design per il packaging dei prodotti skincare del futuro

- CHAMPION OF SUSTAINABILITY: le nuove soluzioni nate dall’uso di ingredienti e processi produttivi a basso impatto ambientale.



Dal 14 al 27 maggio, circa 60 giurati, personaggi di spicco dell’industria cosmetica internazionale, saranno chiamati a selezionare i finalisti a seconda delle differenti categorie, guidati da un chairman partner per ciascuna categoria: centdegrés, Mintel, Beautystreams, Quantis, e Cidesco Italia.



Dal 28 Maggio, la giuria sarà chiamata a selezionare i 10 vincitori, che saranno annunciati venerdì 12 giugno alle 17.00. In questa occasione, sarà consegnato anche il Life Achievement Award, il premio che ogni anno celebra una personalità eminente del settore, che nel corso della propria carriera ha svolto un ruolo chiave per lo sviluppo dell’industria.

Per l’edizione 2020 il riconoscimento sarà consegnato a Dario Ferrari, fondatore e presidente di Intercos Group, un gruppo che ad oggi conta 15 siti produttivi in tre continenti, al servizio di oltre 450 clienti e marchi con 5.611 dipendenti e un fatturato a fine 2018 di 691,6 milioni di euro. Da sempre alla ricerca della bellezza attraverso l’innovazione e al passo con i nuovi trend, Dario Ferrari è una delle figure chiave dell’industria cosmetica, esempio della genialità e dell’eccellenza dell’imprenditoria made in Italy.