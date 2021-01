cosmoprof worldwide bologna posticipa la prossima edizione a settembre 2021

Rimandato a settembre l’appuntamento per la 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manifestazione è stata riprogrammata dal 9 al 13 settembre 2021, alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19

“Le preoccupazioni legate all’andamento dei contagi espresse dai nostri espositori, dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni ci costringono ancora una volta a ritardare il ritorno in fiera di Cosmoprof Worldwide Bologna, - afferma Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. - Le attuali condizioni rendono ancora troppo complicato poter prevedere lo svolgimento in presenza di un evento di caratura internazionale come Cosmoprof entro il primo semestre dell’anno. Il nostro obiettivo è poter ripartire a settembre con una manifestazione performante e funzionale, che vogliamo realizzare con il contributo di tutti gli attori del settore: Cosmoprof Worldwide Bologna sarà il momento di ripartenza, per ritornare a crescere insieme”.

“Il desiderio di ritrovare la nostra community a Bologna è forte, - riconosce Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof, – ma la leadership e il prestigio che abbiamo costruito in oltre 50 anni, con la crescita degli eventi a marchio Cosmoprof in tutto il mondo, ci impone di tutelare gli investimenti di espositori e visitatori.

Cosmoprof Worldwide Bologna è la vetrina più prestigiosa per l’industria cosmetica globale, il palcoscenico per conoscere e farsi conoscere tra i protagonisti del mercato.

Da tutto il mondo si guarda alla prossima edizione con enormi aspettative, per questo siamo chiamati a garantire le migliori condizioni per uno svolgimento della manifestazione in totale serenità e sicurezza.”

“Una fiera di alto prestigio e rilievo internazionale come Cosmoprof Worldwide Bologna è un appuntamento fondamentale per le aziende del settore, a cui ci si prepara a lungo e con importanti investimenti – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia. - Mai come oggi, dopo questo lungo anno che anche per l’industria cosmetica ha segnato una contrazione del fatturato (circa -12%) e delle esportazioni (circa -17%), desidereremmo poterci incontrare a Bologna. Condividiamo però la scelta del nostro partner BolognaFiere Cosmoprof nel rimandare alla seconda parte dell’anno questa attesa 53esima edizione: con senso di responsabilità nei confronti di tutti gli attori coinvolti, nonché delle istituzioni e dei cittadini che stanno affrontando questa pandemia, desideriamo che ci siano le condizioni per uno svolgimento in sicurezza della manifestazione e per la conferma degli elevati standard qualitativi che l’hanno sempre

caratterizzata. L’impegno della nostra Associazione continuerà a essere orientato alla valorizzazione del settore e della sua rilevanza dal punto di vista economico, scientifico e sociale, ponendo solide basi per l’appuntamento di settembre come importante segnale di ripartenza per la nostra filiera”.

Cosmoprof Worldwide Bologna riproporrà al suo interno i tre saloni dedicati ai comparti del settore. Da giovedì 9 a domenica 12 settembre apriranno i battenti Cosmopack, con tutte le componenti della filiera produttiva, e Cosmo|Perfumery & Cosmetics, dedicato alla profumeria e alle proposte per la cura del corpo per i canali retail, prestige e masstige. Da venerdì 10 a lunedì 13, Cosmo|Hair, Nail & Beauty Salon ospiterà aziende e operatori di prodotto finito, apparecchiature, arredi e servizi destinati al mondo professionale hair, nail ed estetica/spa.

L’ultima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna ha visto a Bologna la presenza di 3.033 espositori da 70 paesi e più di 260.000 visitatori da 154 paesi. Dall’Italia, il format è stato esportato in tutto il mondo con gli appuntamenti di Cosmoprof Asia, Cosmoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof CBE Asean, alla prima edizione in Tailandia nel 2021. Fin dai primi momenti dello scoppio della pandemia, gli eventi digitali

che hanno supportato l’industria cosmetica mondiale hanno ulteriormente incrementato la community di Cosmoprof, che oggi conta oltre 600.000 operatori e più di 10.000 aziende in tutto il mondo.