Covid archiviato per i brand del lusso: dopo Lvmh volano Kering e Moncler

Semestre sprint per Moncler e Kering: la maison francese sale del 53,3%, il gruppo guidato da Remo Ruffini segna +57%

Non si arresta la corsa dei gruppi di alta moda: dopo il boom di ricavi pubblicati nella giornata di ieri da Lvm, saliti del 53% a 28,7 miliardi, in crescita dell'11% sul 2019, è ora la volta di Moncler e Kering. I due gruppi portano infatti a casa un semestre da incorniciare, che sembra, a distanza di un anno e mezzo, messo in stand by la crisi pandemica.

In particolare, il gruppo Moncler primo semestre del 2021 ha registrato un utile netto di 58,7 milioni di euro, rispetto a una perdita di 31,6 milioni nello stesso periodo del 2020: nel primo semestre 2019 l'utile era stato di 70 milioni. I ricavi consolidati sono cresciuti del 57% a 621,8 milioni, contro i 403,3 milioni precedenti; aumento dell'11% rispetto al primo semestre 2019. I dati, spiega una nota, includono i risultati Stone Island, che vengono consolidati dal 1 aprile. Nel dettaglio i ricavi del brand Moncler valgono 565 milioni di euro (+43%), quelli di Stone Island 56,2 milioni. Il risultato operativo è di 92,8 milioni (-35,5 nel 2020). La posizione finanziaria netta è di 233,9 milioni, rispetto a 855,3 milioni a fine 2020, incluso l’esborso di 551,2 milioni per l’acquisizione del marchio Stone Island e 118,3 milioni per il pagamento dei dividendi.

“È da oltre un anno che viviamo in una situazione imprevista e senza precedenti, che però ci ha spronati a trovare una rinnovata energia e capacità di evolvere, migliorandoci, ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo Moncler Remo Ruffini. "Lo scorso anno commentavamo la nostra volontà di focalizzarci su progetti essenziali per il Brand. Oggi sono fiero di annunciare che gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati tutti raggiunti. A maggio abbiamo internalizzato l’e-commerce in Emea e a luglio in Giappone. Non solo. Abbiamo anche rafforzato la struttura manageriale introducendo la funzione di Chief Brand Officer per il marchio Moncler", ha continuato Ruffini.

"Inoltre, da aprile siamo diventati un Gruppo. E oggi commentiamo i primi risultati consolidati di Moncler e Stone Island. Numeri molto buoni, ma, come dico sempre commentando la semestrale, la parte più importante dell’anno è ancora di fronte a noi. E, pur riconoscendo che la situazione sanitaria rimane altamente incerta, siamo pronti ad affrontare i prossimi mesi con entusiasmo, impegno e grande energia, forti della consapevolezza che abbiamo marchi formidabili, progetti chiari e persone di talento per portarli a compimento”, ha concluso l'ad Ruffini.

Mentre, la multinazionale francese Kering ha chiuso i primi sei mesi dell'anno registrando un balzo in avanti del 53,3% rispetto al 2020, con un incremento del 7,7% sul 2019. Il fatturato complessivo si è attestato a 7,7 miliardi di euro mentre l’utile operativo ha raggiunto i 2,23 miliardi, dato superiore del 134,9% rispetto al primo semestre 2020 e che si avvicina ai livelli del 2019. Il margine operativo è aumentato di oltre 10 punti al 27,8%, alimentato dal recupero delle performance messe a segno da tutti i brand della scuderia. Particolarmente significativo è stato il boost del secondo trimestre, che ha messo a segno un’accelerazione del fatturato pari al +10,5% sempre sul 2019.

A fare da traino le vendite del marchio di maggior peso del gruppo, Gucci: nel primo semestre ha registrato un fatturato di 4,479 miliardi di euro, in crescita del 45,8% su dati correnti e del 50,3% su dati comparabili, riagganciando i livelli pre-pandemici. "Le vendite nella rete di boutique proprie, che rappresentano il 91% del giro d'affari della maison, sono salite del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 6,3% sui livelli del 2019", si legge nel comunicato.