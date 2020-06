Covid, nuova ondata negli Usa? Borse in frenata. Milano maglia nera

Brusco dietrofront per le Borse europee che gia' nelle ultime tre sedute avevano mostrato segni di una inversione di tendenza dopo il rally iniziato a fine maggio. L'aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati degli Usa, dove i contagi hanno superato quota 2 milioni secondo la Johns Hopkins University, e i messaggi di cautela della Federal Reserve che manterra' i tassi di interesse bassi per anni attendendosi una lunga uscita dalla crisi economica post Covid-19, stanno facendo accelerare la discesa dei listini.

Piazza Affari perde il 3,4% a meta' seduta riportando il Ftse Mib sotto 19100 punti (era arrivato a 20399 lunedi') mentre lo spread Btp-Bund è in calo a 184 punti dopo il buon esito dell'asta dei titioli di stato italiani, che ha permesso al Tesoro di collocare l'importo massimo di 9,5 miliardi di euro, con rendimenti in calo e una domanda sostanzialmente stabile. Il rendimento del decennale italiano viaggia cosi' all'1.476%.

Madrid cede il 3,2%, in calo del 2,8% Francoforte e Parigi, -2,5% per Londra. A Milano occhi puntati sui ribassi delle partecipate Exor: -8,4% Cnh Industrial su cui sembra svanito l'effetto Nikola (la societa' dei camion elettrici, partecipata da Iveco, affondata sul Nasdaq dagli annunci dei nuovi prodotti Tesla e Ford); -5,7% Fiat Chrysler visto che la Commissione europea sembra orientata ad aprire una analisi approfondita delle conseguenze in termini di concentrazione della aggregazione con Peugeot (-6% a Parigi).

Giu' del 6% Atlantia che questa sera pubblichera' i conti trimestrali. Tiene Italgas (-0,3%) dopo la presentazione dei nuovi target per il 2020. In flessione tra il 3% e il 4% i prezzi del barile di petrolio con il Wti luglio a 38 dollari e il Brent a 40,3 dollari al barile all'indomani dei dati sulle scorte Usa di greggio. Euro stabile a 1,1361 dollari.