Covid, nuova ondata negli Usa? Le borse tirano il freno a mano

Il timore di una seconda ondata di contagi negli Stati Uniti, alla luce delle statistiche in aumento in Texas, e le previsioni espresse ieri sera dalla Federal Reserve secondo cui la ripresa dell'economia dallo shock del Covid-19 richiederà anni tornano a mettere pressione sull'azionario.

I mercati azionari europei partono in netto calo seguendo l'orientamento dei listini asiatici (-2,8% Tokyo in chiusura, ma anche -2% circa Hong Kong) e dei futures Usa che arretrano di oltre un punto percentuale. Piazza Affari perde oltre il 2,7% al suono della campanella a 19.223 punti. Francoforte lascia sul terreno il 2,29%. Madrid la peggiore in avvio (-3%). Parigi il 3%. E' tutto in rosso il paniere dei 40 titoli del Ftse Mib: le performance peggiori sono quelle di Cnh Industrial (-5,5%) e di Fiat Chrysler (-5%). Per la casa auto si va verso l'apertura dell'istruttoria da parte della Commissione Ue sulla fusione con Peugeot che potrebbe far slittare di quattro mesi l'operazione dopo le criticita' sollevate dall'Antitrust Ue. A Parigi Peugeot cade del 5%. A Piazza Affari cede il 5% Atlantia, mentre tra i bancari e' Banco Bpm la peggiore con una flessione superiore al 4%. Italgas resiste con un calo limitato dello 0,4% dopo i target sul 2020.

Sul mercato delle commodity, il petrolio, prima in recupero grazie alle azioni dell'Opec e alle prospettive di ripresa economica, arretra di circa 4 punti percentuali: il Wti luglio scende sotto i 38 dollari al barile, il Brent agosto e' appena sopra quota 40 dollari al barile.

Nel confermare i tassi sui fed funds al range compreso tra lo zero e lo 0,25%, la Federal Reserve di Jerome Powell ha aggiornato il dot plot, ovvero il grafico da cui emergono le previsioni del Fomc - il braccio di politica monetaria della banca centrale - sull'andamento futuro dei tassi, aggiornando anche le stime sull'economia degli Stati Uniti. Emerge che la Fed non ha alcuna intenzione di alzare i tassi almeno fino al 2022, a conferma delle preoccupazioni sulle condizioni di salute dell'economia degli Stati Uniti, affossate dagli effetti della pandemia da coronavirus. Per il 2020, si stima inoltre una caduta del Pil Usa del 6,5%, con successiva ripresa del 5% nel 2021, un aumento del tasso di disoccupazione al 9,3%, un tasso di inflazione misurato dal PCE allo 0,8%.

In Asia l'avversione al rischio è confermata anche dal trend del dollaro australiano, con il rapporto AUD/USD in calo di oltre -1%, a 0,6927 circa. Sul mercato secondario dei titoli di Stato, avvio ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che si riporta sopra quota 190 punti base, all'indomani di una seduta che ha visto i bond italiani sotto pressione. Stabile sui livelli del riferimento della vigilia, all'1,55%, il rendimento.