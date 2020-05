Olitalia, più estero, investimenti e innovazione fanno crescere il gruppo

Il Gruppo Olitalia chiude il 2019 con una produzione di oltre 100 milioni di litri tra olio e aceto pari ad un fatturato complessivo pari a 175 milioni di euro. Un risultato più che soddisfacente per il gruppo che comprende Olitalia e Acetaia Giuseppe Cremonini, due brand che proiettano l’azienda forlivese saldamente tra i leader del mercato della ristorazione e della distribuzione al dettaglio in Italia. Un trend positivo dovuto alla qualità delle produzioni, all’evoluzione dei gusti dei consumatori, ed agli investimenti nei processi tecnologici. Il futuro senza tralasciare la tradizione. Affaritaliani ne parla con Angelo Cremonini, presidente del Gruppo simbolo della tradizione gastronomica italiana nel mondo (nella foto, con i fratelli Elisabetta e Camillo).

II 2019 si chiude con un buon risultato dunque. “Si chiude con un risultato positivo che è dovuto anche ad una vissione del Gruppo sempre più internazionale, tanto che oggi siamo presenti in 120 Paesi in tutto il mondo. Nel 2019 il fatturato Italia si è diviso quasi al 50% tra food service e retail, mentre nei mercati esteri il 70% corrisponde al retail. Ad oggi, il 40% del volume d’affari proviene proprio dall’export, un’area in cui miriamo a rafforzare sempre di più il presidio dei brand nei diversi mercati di riferimento, continuando a puntare sui valori dell’innovazione e della qualità delle materie prime”.

E le prospettive? “I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria che ha influito sui comportamenti di tutti. Il nostro Gruppo fa parte di un settore, quello alimentare, che è strategico e che non si è mai fermato: anzi, ci siamo subito attivati per garantire la sicurezza di tutti i nostri dipendenti, clienti e fornitori e soprattutto abbiamo assicurato la continuità di business e la fornitura di tutti i nostri prodotti. In particolare, abbiamo riscontrato un cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, con un incremento di acquisto di prodotti come ad esempio l’olio, sia in Italia che all’estero. Adesso osserviamo con attenzione come ripartirà il settore, per capire insieme ai ristoratori quali potranno essere le novità da proporre in base alle loro richieste e alle esigenze dettate da una situazione assolutamente inedita. Allo stesso tempo siamo sempre in contatto con i Paesi esteri dove esportiamo per condividere l’esperienza italiana: mi riferisco al Brasile, che purtroppo si trova adesso in una fase molto critica. Sono convinto che sarà fondamentale essere aperti, flessibili e pronti a cambiare approccio, come ad esempio stanno facendo quasi tutti i ristoranti, che si sono prontamente attrezzati per garantire il servizio di delivery. Stellati compresi”.

Quindi non vi siete mai fermati. “Nonostante le criticità legate alla pandemia, proseguiamo con progetti importanti, come O.I.L., Olitalia Innovation Lab, il nostro laboratorio, “l’accademia” dove facciamo formazione, un asset prioritario per noi, e che rappresenta un luogo di incontro e scambio di conoscenze, con l’obiettivo di promuovere la cultura di prodotto, assaggi professionali e corsi di food pairing, proprio per promuovere il corretto utilizzo dell’olio extravergine nel piatto. A livello generale, proseguiremo a rafforzare la presenza nel foodservice e nel retail nei mercati esteri maturi, quali Nord America ed Europa continentale e a presidiare i mercati emergenti ad alto potenziale di crescita dell’Asia e Sud America”.

Investimenti previsti. “Dal 2018 ad oggi abbiamo investito e portato a termine iniziative per 6 milioni di euro. Nel prossimo periodo continueremo a investire in risorse, soprattutto per migliorare il canale e-commerce. L’emergenza che tutto il mondo si è trovato ad affrontare è stata anche un acceleratore per alcuni canali di vendita, i consumatori utilizzano diversi canali come appunto l’e-commerce che renderemo ancora più strutturato in Italia. Stiamo continuando a investire per realizzare prodotti unici, frutto di percorsi di ricerca coraggiosi e tutti all’insegna della naturalità e della qualità più assoluta. Gli investimenti attuati ci permettono di migliorare il valore nutrizionale dei prodotti, aumentarne l’utilizzo professionale e di introdurre sempre nuove referenze capaci di innovare intere categorie merceologiche”.

Qual è il suo punto di vista sulle criticità per la ristorazione e quali soluzioni sono possibili? “Dal nostro punto di vista locale e internazionale, per il food service e il mondo della ristorazione vediamo che le preoccupazioni sono simili. Quello che ci proponiamo di fare è di essere vicini, scegliamo di pensare al futuro insieme agli chef e alle associazioni con cui collaboriamo. Anche la nostra offerta di olio e aceto per la ristorazione si sta rimodulando, infatti stiamo aumentando la produzione delle monodosi in previsione di un incremento delle consegne a domicilio e del take away. Il mercato della ristorazione è stato fermo per due mesi, ma il turismo enogastronomico italiano è un asset strategico su cui investire e puntare nel prossimo periodo per farlo ripartire al meglio”.