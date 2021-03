Creval: cda boccia opa Agricole, prezzo non congruo

L'opa lanciata da Credit Agricole su Creval, con un prezzo di 10,5 euro per azione, non valorizza abbastanza la banca.

A sostenerlo e' il cda del Credito Valtellinese dopo la pubblicazione del documento d'offerta.

"Pur riconoscendo che l'integrazione di una banca commerciale solida e ben posizionata quale e' il Creval con un gruppo bancario come Credit Agricole possa generare benefici", il consiglio di Creval ritiene che "il corrispettivo dell'offerta pari ad 10,500 euro per azione Creval (cum dividendo) non sia congruo da un punto di vista finanziario".