Crollo del bitcoin, il flop molto simile a quello dei mutui subprime

Bitcoin, un crollo molto simile a quello dei mutui subprime del 2000

L’attuale crollo dei bitcoin e la crisi dei mutui subprime del 2000 hanno delle somiglianze spiacevoli soprattutto per gli investitori. Certamente le criptovalute non minacciano il sistema finanziario, come invece hanno fatto i mutui subprime. I numeri non sono abbastanza grandi ma le ricadute per gli investitori sono ugualmente molto pesanti. Pesanti a tal punto che paesi come la Cina hanno vietato il trading e persino la pubblicità delle criptovalute. Pure la Russia sta seguendo la medesima strada. Cosa è successo? Lo scorso autunno, il valore di mercato delle oltre 200 valute digitali aveva raggiunto i tre trilioni di dollari. Ma da quel momento di picco i prezzi sono crollati, bruciando in un lampo qualcosa come 1,3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato. La scorsa settimana il bitcoin aveva ridotto il suo valore del 50%.

Bitcoin, quali gli effetti sul mercato economico?

Quali potrebbero essere i suoi effetti sull'economia e soprattutto chi sono gli sfortunati ed in alcuni casi ignari investitori che stanno vedendo il loro capitale investito volatilizzarsi alla velocità della luce? Se il mercato azionario non è l'economia si puo’ certamente affermare che nemmeno le criptovalute sono l’economia, anche se rappresentano un'asset economico molto importante che fino ad ora sembra aver portato vantaggi a tanti. Ma adesso si sta vedendo il lato oscuro della medaglia. Ma che significa realmente operare con le criptovalute? Sono molti i modi per operare con bitcoin e con i suoi concorrenti come Etereum meno conosciuti, sono pagamenti digitali, da Apple Pay e Google Pay a Venmo.

Bitcoin, le differenze tra la criptovaluta e la moneta tradizionale

Ma le differenze esistono. I sistemi di pagamento convenzionali hanno come garante la banca del compratore che puo’verificare l’effettiva proprietà del valore mosso. A differenza le criptovalute utilizzano un meccanismo analogico complesso che salta la necessità di avere una terza parte che opera da garante. E questo fa dire a molti osservatori contrari che la valuta digitale non è altro che un modo costoso e complicato di fare cose che si possono fare più facilmente in una maniera tradizionale. E questo spiega perchè, dopo tredici anni di vita del bitcoin, non ci siano ancora trattative con una procedura legale e codificata. E l’esempio del El Salvador, che ha adottato bitcoin come moneta a corso legale, rafforza le tesi degli scettici: i residenti del Paese che hanno utilizzato la nuova moneta hanno avuto enormi commissioni di transazione.

Bitcoin, investimenti spinti da testimonial famosi

Pur se nessuno sa veramente a cosa serve la criptovaluta gli investimenti sono continuati senza sosta spinti dall’esempio di personaggi come Elon Musk che ha investito qualcosa come 1200 milioni di dollari. Ma ora il crollo è evidente e pesante. Certo che 1,3 trilioni di dollari di perdite rappresentano solo il 6% circa del PIL degli Stati Uniti, poca cosa se lo si paragona al crollo immobiliare dovuto ai mutui non pagati da tanta parte di americani e che hanno messo in ginocchio il sistema bancario americano e non solo quello. Ma chi sono i grandi e piccoli investitori in criptovalute? Secondo un sondaggio dell'organizzazione di ricerca sociale NORC, il 44% degli investitori in valuta digitale non è di razza bianca ( come al contrario succede per il mercato azionario) e il 55% non ha una laurea. Questo sta a significare che il miraggio dei grandi guadagni si è fatto strada soprattutto tra le cosiddette minoranze e la classe operaia. Tutto questo potrebbe rappresentare un grosso rischio per tante famiglie che stanno tendando la fortuna in questo investimento. E’ abbastanza conosciuto ormai che le criptovalute, con le loro enormi fluttuazioni di prezzo, apparentemente estranee ai parametri economici di base, sono ancora più rischiose dei normali investimenti.

Bitcoin, un iinvestimento dal rischio troppo alto

Ed allora perchè nonostante i rischi molti continuano ad investire in moneta digitale?A parte evasione fiscale e riciclaggio di pochi, si spera, molte persone investono perchè sognano di guadagnare soldi facili come qualcuno sui social gli ha fatto credere. Forse la crescente valutazione (anche se non l'utilizzo) di bitcoin e dei suoi rivali rappresenta niente più niente meno di una una bolla, pronta a scoppiare in tutti i momenti. E la colpa di questo, se succederà, sarà di tutte quelle autorità regolatorie che, fino ad ora, non hanno bloccato i sogni , forse impossibili, di tante persone impreparate. Ecco perchè il crollo della moneta digitale puo’ essere molto somigliante al grande crollo dei mutui subprime. A pagarne le spese non sono stati i grandi investitori preparati, ma i milioni di piccoli investitori impreparati colpevoli soltanto di aver sognato la ricchezza facile e che adesso potrebbero pagarne un caro prezzo.