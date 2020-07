Cube Labs srl-CDP Venture Capital: accordo di collaborazione

La holding industriale in ambito delle scienze della vita Cube Labs srl e CDP Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, tramite il fondo "Italia Venture II – Fondo Imprese Sud", hanno siglato un accordo di co-investimento per supportare la fase pre-seed e seed per start up innovative con sede legale ed operativa in regioni del sud Italia nel settore del Life Sciences ed avrà la modalità del finanziamento convertendo.

L'investimento riguarderà anche una serie di società in accelerazione del portafoglio di Cube Labs. Filippo Surace, Presidente ed Amministratore Delegato di Cube Labs Srl, dichiara di essere entusiasta nel poter contribuire, insieme a CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione, il Fondo VC leader e di riferimento per il mercato nazionale, allo sviluppo delle eccellenze del mezzogiorno tramite il programma di accelerazione sottoscritto.

Francesca Ottier, Responsabile del Fondo Italia Venture II, dichiara che nell'ambito dell'iniziativa Seed per il Sud creata per immettere nuove risorse sin dalla prima fase del ciclo di vita delle aziende, Cube Labs rappresenta un partner qualificato con il quale si intendono supportare le start up del settore life science operanti nel Sud Italia, dove c’è un potenziale di innovazione importante da sviluppare con strumenti specifici e con player radicati sul territorio.

CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione

CDP Venture Capital è una SGR con circa 1 miliardo di euro di risorse in gestione. Ha l'obiettivo di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell'ecosistema Venture Capital. Opera con una serie di fondi che ambiscono a supportare le startup in tutte le loro fase di vita, realizzando investimenti sia diretti che indiretti.

Cube Labs srl

Cube Labs srl è una holding industriale (con qualifica di PMI innovativa) operante nel settore delle scienze della vita con la missione di supportare la ricerca diretta al mercato attraverso la valorizzazione e commercializzazione della proprietà intellettuale.