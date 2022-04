D'Alema armi alla Colombia. Incredibile ma vero, la trattativa sta continuando

D'Alema armi alla Colombia, trattativa diretta tra i due governi

Il caso D'Alema non è chiuso. Una lettera segreta tra il governo di Bogotà e il gruppo Leonardo fa emergere una nuova clamorosa trattativa per la compravendita di aerei da caccia da parte dei colombiani. I sudamericani - si legge sulla Verità - sarebbero intenzionati ad acquistare otto M-346, proprio gli stessi di cui i colombiani parlavano con l'ex premier, ignari della doppia trattativa parallela. Ma questa volta l'aviazione militare nella missiva esclude la presenza di intermediari e fa sapere che intende percorrere solo affidabili canali ufficiali, da governo a governo.

La trattativa ufficiale - prosegue la Verità - sarebbe a buon punto e potrebbe concludersi con un accordo a breve. Questa volta al tavolo negoziale non ci sono broker improvvisati ma un alto ufficiale colombiano, il mayor general Carlos Fernando Silva Rueda. Da lui è partita la lettera di intenti dei sudamericani. La vicenda sul lato italiano è seguita in prima persona dal sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè. Nella sua lettera Rueda invita Leonardo a presentare la sua migliore e ultima offerta per gli aerei da guerra M-346. La proposta verrà poi confrontata con quella dei coreani che sono anche loro interessati a fornire i caccia richiesti. Ma il governo colombiano ha fretta di chiudere e lo farà senza l'intermediazione di D'Alema, escluso dalla trattativa.

