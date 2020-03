Cambio al vertice di Honda Motor Europe Ltd. Italia, Da febbraio Yusuke Kondo sarà il nuovo presidente di Honda Motor

A partire dal 1° febbraio 2020 Yusuke Kondo assume la carica di Presidente Cambiano i vertici della branch italiana di Honda Motor Europe.

Dopo quasi 5 anni Yasushi Okamoto lascia il timone dell’azienda a Yusuke Kondo. In Honda dal 1997, Yusuke Kondo ha ricoperto numerosi incarichi in Giappone presso Honda Motor Co. Ltd, occupandosi prevalentemente del business auto nelle aree del marketing e della pianificazione. Dal 2008 al 2011 è stato distaccato come coordinatore in Honda France e successivamente, fino al 2012, ha ricoperto lo stesso incarico in Honda Automobili Italia presso la ex sede di Verona. Si tratta quindi di un ritorno in Europa e in particolare in Italia, dove ha annunciato che si impegnerà al massimo, con la collaborazione di tutta l’organizzazione, per espandere il business di tutte le linee di prodotto, per incrementare i risultati di mercato e per rendere più piacevole la vita dei clienti Honda italiani. Nel suo discorso di insediamento, tenuto il 3 febbraio alla presenza di tutti i dipendenti, Yusuke Kondo ha manifestato la sua grande soddisfazione per questo nuovo incarico ricco di sfide importanti e obiettivi ambiziosi.