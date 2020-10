Dalla vendemmia '58 fino a oggi: il IX° "Life of Wine" il 18 a Roma

Domenica 18 ottobre 2020 47 grandi cantine italiane parteciperanno alla IX° edizione di Life of Wine, evento unico nel mondo del vino dedicato alle vecchie annate



Ormai ufficiale l'elenco delle cantine, dei vini e delle annate, vecchie e nuove, che prenderanno parte all'attesissima IX edizione di Life of Wine – Viaggio nelle età del vino (www.lifeofwine.it), evento degustazione che si terrà a Roma domenica 18 ottobre.

Come ogni anno Life of Wine porterà in assaggio grandi etichette italiane e le loro preziose e spesso introvabili vecchie annate, per offrire ai visitatori un viaggio nella storia dell'enologia italiana.

Il format, anche per questa edizione, resta invariato, ma a causa dell'emergenza Covid il numero di ingressi, suddivisi in turni, sarà a numero chiuso così da poter garantire la distanza di sicurezza tra degustatori e degustatori e vignaioli.

Ad attendere i visitatori nelle ampie ed arieggiate sale dell'Hotel Radisson Blu Es. Roma ci saranno i produttori, o alcuni dei loro più validi collaboratori, in postazioni individuali, che porteranno in assaggio l'ultima annata in commercio e almeno due vecchie annate di almeno una delle loro etichette più rappresentative.

Sarà così possibile assaporare nel bicchiere oltre 150 etichette di cui oltre 100 vecchie annate, dal '58 fino ai giorni nostri, andando alla scoperta di tutto il Bel Paese.

Lista aziende e vini Life of Wine 2020:



AGRIPUNICA

Santadi (SU) | Sardegna

Barrua Isola dei Nuraghi Igt

2009, 2011, 2013 e 2016

Montessu Isola dei Nuraghi Igt

2012, 2014 e 2017

Samas Isola dei Nuraghi Igt

2019

ANTONELLI SAN MARCO

Montefalco (PG) | Umbria

Montefalco Sagrantino Docg

2003, 2005 e 2008

BADIA A COLTIBUONO

Gaiole in Chianti (SI) | Toscana

Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva Docg

1958, 2006, 2010 e 2015

BEL COLLE

Verduno (CN) | Piemonte

Monvigliero Barolo Docg

2003, 2013 e 2016

BOSCARELLI

Montepulciano (SI) | Toscana

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg

2010, 2013 e 2016

CAIAROSSA

Riparbella (PI) | Toscana

Caiarossa Rosso Toscana Igt

2005, 2006, 2009, 2010 e 2016

Aria di Caiarossa Toscana Rosso Igt

2016

Pergolaia Toscana Rosso Igt

2016

Caiarossa Bianco Toscana Igt

2018



CAMELI IRENE

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Castorano (AP) | Marche

Red Marche Igt

2018

CANTINA SANTADI

Santadi (SU) | Sardegna

Terre Brune Carignano del Sulcis Superiore Doc

2000, 2005, 2008, 2011 e 2015

Rocca Rubia Carignano del Sulcis Doc

2017

Noras Cannonau di Sardegna Doc

2017

Pedraia Nuragus di Cagliari Doc

2019

Cala Silente Vermentino di Sardegna Doc

2019

Latinia Vino da uve stramature

2015

CANTINE POLVANERA

Gioia del Colle (BA) | Puglia

Polvanera 16 Vigneto San Benedetto

Primitivo Gioia del Colle Doc

2009, 2011, 2013 e 2015

CANTINE SAN MARZANO

San Marzano di San Giuseppe (TA) | Puglia

Sessantanni Primitivo di Manduria DOP

2014, 2015 e 2016

CAPANNELLE

Gaiole in Chianti (SI) | Toscana

Solare Toscana Igt

2007, 2010, 2012 e 2014

CAPEZZANA

Carmignano (PO) | Toscana

Ghiaie della Furba Toscana Igt

1999, 2005, 2010, 2013 e 2016

CARPINETO

Greve in Chianti (FI) | Toscana

Chianti Classico Riserva Docg

1990, 1995, 2007 e 2016

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg

1989, 1997, 2010 e 2016



CIECK

San Giorgio Canavese (TO) | Piemonte

T Erbaluce di Caluso Docg

2009, 2013 e 2016

Alladium Erbaluce di Caluso Passito Riserva Doc

1996, 2001 e 2006

Alladium Erbaluce di Caluso Passito Doc

2013



CLARA MARCELLI

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Castorano (AP) | Marche

Ruggine Marche Rosso Igp

2013 e 2014



COL D’ORCIA

Montalcino (SI) | Toscana

Brunello di Montalcino Docg

2011, 2014 e 2015

Rosso di Montalcino Doc

2018



COL DI CORTE

Montecarotto (AN) | Marche

Col di Corte Verdicchio dei Castelli di Jesi

Classico Superiore Doc

2015, 2016, 2017 e 2018

Sant’Ansovino Marche Rosso Igt

2014, 2015 e 2017



COLOGNOLE

Pontassieve (FI) | Toscana

Riserva del Don Chianti Rufina Riserva Docg

1993, 2009 e 2015

Vigna Le Rogaie Chianti Rufina Docg

2015

Chianti Rufina Docg

2016

Oltrepoggio Chardonnay Toscana Igt

2017



DIANETTI

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Carassai (AP) | Marche

Michelangelo Bordò Marche Igt

2015 e 2016

ERSTE+NEUE

Caldaro (BZ) | Alto Adige

Puntay Chardonnay Alto Adige Doc

2007, 2009 e 2017

Puntay Pinot Bianco Alto Adige Doc

2008, 2014 e 2017

Puntay Kalterersee Classico Superiore Alto Adige Doc

2010, 2012 e 2017

FATTORIA SELVAPIANA

Rufina (FI) | Toscana

Chianti Rufina Riserva

1973 e 1980

Vigneto Bucerchiale Chianti Rufina Riserva Docg

2000, 2003, 2013 e 2016

Vigneto Erchi Chianti Rufina Riserva Docg

2016 e 2017

Chinati Rufina Docg

2018

IL BORRO

San Giustino Valdarno (AR) | Toscana

Il Borro Toscana Rosso Igt

2004, 2008 e 2016



IL COLOMBAIO DI SANTA CHIARA

San Gimignano (SI) | Toscana

Vini e annate da definire

KETTMEIR

Caldaro (BZ) | Alto Adige

Athesis Pinot Bianco Alto Adige Doc

2013, 2015 e 2018

LAMOLE DI LAMOLE

Greve in Chianti (FI) | Toscana

Vigneto di Campolungo

Gran Selezione Chianti Classico Docg

2004, 2010 e 2016

LE CANIETTE

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Ripatransone (AP) | Marche

Cinabro Marche Rosso Igp

2011 e 2015

LETRARI

Rovereto (TN) | Trentino

Brut Riserva Trento Doc

2005, 2008, 2010 e 2014

MADREVITE

Castiglione del Lago (PG) |Umbria

Il Reminore Umbria Bianco Igt

2016, 2017, 2018 e 2019

Glanio Colli del Trasimeno Doc

2013, 2015, 2016 e 2017

Che Syrah Sarà Umbria Igt

2011, 2012, 2013 e 2015



MARIA LETIZIA ALLEVI

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Castorano (AP) | Marche

Arsi Marche Rosso Igt

2016 e 2017

MONTEVETRANO

San Cipriano Picentino (SA) | Campania

Montevetrano Colli di Salerno Igt

2006, 2008 e 2017

OASI DEGLI ANGELI

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Cupra Marittima (AP) | Marche

Vini e annate da definire

PALAZZONE

Orvieto (TR) | Umbria

Campo del Guardiano Orvieto Classico Superiore Doc

2007, 2013, 2014, 2015 e 2018

PANTALEONE

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Colonnata Alta (AP) | Marche

La Ribalta Marche Rosso Igt

2015 e 2016

PLONERHOF

Marlengo (BZ) | Alto Adige

Exclusiv Alto Adige Sauvignon Doc

2017, 2018 e 2019

Exclusiv Alto Adige Pinot Nero Riserva Doc

2014, 2015, 2016 e 2017

Alto Adige Sauvignon Doc

2019

Alto Adige Riesling Doc

2019

Alto Adige Pinot Nero Doc

2018

PODERI SAN LAZZARO

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Offida (AP) | Marche

Bordò Marche Rosso Igt

2016 e 2016

ROCCA DELLE MACIE

Castellina in Chianti (SI) | Toscana

Riserva di Fizzano Chianti Classico Riserva Docg

1995 e 2001

Riserva di Fizzano Chianti Classico Gran Selezione Docg

2011, 2013 e 2015

ROCCAFIORE

Todi (PG) | Umbria

Fiorfiore Umbria Grechetto Igt

2014, 2016, 2017 e 2018

SECONDO MARCO

Fumane di Valpolicella (VR) | Veneto

Amarone della Valpolicella Classico Docg

2010, 2011, 2012 e 2013

TENUTA CAVALIER PEPE

Sant’Angelo all’Esca (AV) | Campania

Opera Mia Taurasi Docg

2007, 2008, 2011 e 2013

La Loggia del Cavaliere Taurasi Riserva Docg

2012

Brancato Fiano di Avellino Docg

2017

Santa Vara Irpinia Falanghina Doc

2018

Nestor Fiano di Avellino Doc

2019

Vela Vento Vulcano Irpinia Rosato Doc

2019

TENUTA DI FIORANO

Roma | Lazio

Fiorano Rosso

1990, 2012 e 2014

TENUTA DI SESTA

Montalcino (SI) | Toscana

Brunello di Montalcino Docg

2012, 2013 e 2015

TENUTE SILVIO NARDI

Montalcino (SI) | Toscana

Vigneto Manachiara

Brunello di Montalcino Docg

2010, 2012 e 2015

Vigneto Poggio Doria

Brunello di Montalcino Docg

2010, 2012 e 2015

Brunello di Montalcino Docg

2006 e 2015

TERENZUOLA

Fosdinovo (MS) | Toscana

Fosso di Corsano Vermentino Colli di Luni Doc

2015, 2017 e 2019

Permano Vermentino Bianco Costa Toscana Igt

2017

Vigne Basse Vermentino Colli di Luni Doc

2019

Vermentino Nero Toscana Igt

2018

Cinque Terre Doc

2018



TRAERTE – VADIAPERTI

Solofra (AV) | Campania

Coda di Volpe Irpinia Dop

2012 e 2013

Fiano di Avellino Docg

2011

Greco di Tufo Docg

2016

VALTER MATTONI

(gruppo IL GRENACHE DEL PICENO)

Castorano (AP) | Marche

Rossobordò Marche Rosso Igt

2016

VILLA RAIANO

San Michele di Serino (AV) | Campania

Vini e annate da definire

VILLA VENTI

Roncofreddo (FC) | Emilia Romagna

Primo Segno Romagna Sangiovese Doc

2014, 2015, 2016 e 2017

Primo Segno Romagna Sangiovese

Longiano Riserva Doc

2011

Life of Wine - la scheda:

Life of Wine, manifestazione ideata da Studio Umami (www.studioumami.com) di Roberta Perna e Marco Ghelfi - agenzia specializzata in comunicazione ed organizzazione di manifestazioni enogastronomiche - si avvale della preziosa collaborazione del giornalista ed esperto di vino Maurizio Valeriani.

Causa Covid-19 gli ingressi saranno a numero chiuso ed organizzati in tre turni:

- I turno, dalle ore 10.30 alle ore 13.30: ingresso riservato a stampa ed operatori;

- II turno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: apertura al pubblico (+ stampa e operatori)

- II turno, dalle ore 18 alle ore 21: apertura al pubblico (+ stampa e operatori)

L'organizzazione si adopererà per soddisfare tutti i protocolli richiesti per l'emergenza Covid-19.

L'ingresso sarà garantito soltanto a chi avrà provveduto a prenotazione e pagamento on line prima dell'evento: a breve sul sito www.lifeofwine.it le modalità operative per procedere.

Il costo d'ingresso – con possibilità di assaggio di tutti i vini presenti - è di 25 euro (ridotto 20 euro con tessera sommelier da presentare all'entrata), omaggio per operatori (una entrata ad esercizio) e per la stampa, blogger ed influencer con richiesta di accredito. L'accredito avrà validità solo una volta confermato via mail dall'organizzazione. Presto sul sito Life of Wine le modalità per la richiesta di accredito.

Info: Sito Life Of Wine| 329.9293459 - 347.0613646 | Scrivi a Life of Wine



Press Kit Life of Wine (Foto e Cs)



Life of Wine

Hotel Radisson Blu, Via Filippo Turati, 171 - Roma

Ingresso: Intero: euro 25 - Ridotto sommelier: euro 20

Omaggio operatori di settore (un ingresso ad esercizio)

Possibilità di richiesta di accredito per stampa, blogger ed influencer