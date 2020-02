DBA GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISIONA I DATI DI PRECHIUSURA 2019

Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, riunitosi in data odierna ha approvato il Budget 2020 che risulta in linea con le previsioni del piano industriale 2019-2023.

Il Budget 2020 si basa su una previsione di chiusura a fine esercizio 2019 che prevede il valore della produzione ad Euro 59,1 milioni, l’EBITDA positivo pari a Euro 3,2 milioni (EBITDA margin % pari a 5,4%) e posizione finanziaria netta stimata pari ad Euro 14,8 milioni, in miglioramento di Euro 1,2 milioni (Euro 16,0 milioni previsti nel Piano Industriale 2019-2023). La differenza dell’EBITDA registrato a preconsuntivo rispetto a quanto precedentemente comunicato (si veda comunicato stampa del 18 ottobre 2019) è dovuta a minori contribuiti europei per Euro 0,6 milioni ed un calo del margine delle ASA ICT Balcani per la parte rimanente.

Il budget 2020 rispecchia quanto previsto dal piano industriale 2019-2023 e vede un valore della produzione 2020 atteso pari a Euro 79,3 milioni (+3,7% yoy vs Pro Forma[1]), un EBITDA atteso pari Euro 6,8 milioni (Euro +3,2 milioni rispetto al EBITDA Pro Forma), PFN a Euro 14,7 (PFN/EBITDA pari a 2,16x)

I risultati previsti vengono ottenuti grazie alla prevista riduzione costi di struttura ed operativi con effetto migliorativo della marginalità nelle ASA[2] ENG[3] e PMO[4] ed all’aumento della marginalità grazie alle sinergie operative derivanti dall’operazione di acquisizione Unistar in Slovenia per l’ASA ICT Balcani.

Il backlog del Gruppo ad oggi è pari a circa Euro 61 milioni di cui circa euro 40,5 milioni per il 2020, superiore al 50% del valore della produzione stimato per il 2020: Il backlog è composto da clienti di primario standing.

Raffale De Bettin, Amministratore Delegato di DBA Group

“I risultati di prechiusura 2019 evidenziano la pressione sui margini già evidenziata nel piano 2019-2023 e le azioni previste nel budget 2020 confermano la reazione della società a tale situazione, prevedendo un’azione di riduzione dei costi di struttura ed operativi sia in Italia che in Slovenia grazie alle sinergie dovute all’operazione di acquisizione di Unistar. Tali azioni permettono il recupero della marginalità che unita alle previsioni di ricavo in crescita su tutte le aree strategiche del gruppo porterà ad un risultato positivo nel 2020 che riteniamo raggiungibile”