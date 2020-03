DeA Capital, approvato il bilancio consolidato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA UNA DISTRIBUZIONE DI RISERVE PARI A 0,12 EURO PER AZIONE

combined Asset under Management pari a 22.600 milioni di euro

commissioni attive A 64,9 milioni di Euro (+2,5% rispetto al 2018), con un utile netto di gruppo salito a 12,3 milioni di Euro (+10,8%)

confermato il dividendo a 0,12 euro per azione, a fronte di una Posizione Finanziaria Netta delle Società HoldingS POSITIVA PER 65,8 milioni di Euro

Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. per l’esame e l’approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2019.

Analisi dei Risultati Consolidati

Al 31 dicembre 2019 Combined Asset Under Management (AUM) pari a 22.600 milioni di Euro, suddivisi come segue: Real Estate 45%, Investment Solutions 33%, Non Performing Exposure – NPE 14% e Private Equity 8%.

Si fa presente che per Combined Asset Under Management si intendono gli attivi in gestione da parte delle SGR partecipate dal Gruppo con una quota di maggioranza assoluta / relativa (non consolidate), nonché quelli in gestione da parte delle controllate estere. In relazione ai fondi di Alternative Investment sono considerati i commitment complessivi.

Commissioni di gestione a 64,9 milioni di Euro (+2,5% rispetto al 2018), grazie sostanzialmente al maggior contributo del NPE; in particolare, al 31 dicembre 2019:DeA Capital Alternative Funds SGR ha fatto registrare un incremento degli AUM per oltre 2.500 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, ascrivibile principalmente all’acquisto del ramo d’azienda costituito dall’attività di NPL Management di Quaestio SGR, comprendente la gestione del fondo IRF (con AUM pari a oltre 2.300 milioni di Euro, consolidati solo per gli ultimi due mesi del 2019);DeA Capital Real Estate SGR ha incrementato gli AUM per circa 430 milioni di Euro rispetto al 2018, con l’avvio di n. 6 nuovi fondi.Risultato Netto di Gruppo pari ad un utile di 12,3 milioni di Euro, rispetto ad un utile di 11,1 milioni di Euro nel 2018 (+10,8%).

Posizione Finanziaria Netta delle Società Holdings positiva per 65,8 milioni di Euro, rispetto a 65,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 (rettificata per la distribuzione del dividendo straordinario pagato nel maggio 2019, pari a 0,12 Euro per azione ovvero circa 31,2 milioni di Euro, e per l’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019). A livello consolidato, la Posizione Finanziaria Netta si è attestata a 105,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, rispetto a 101,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.Net Asset Value (NAV) attestato a 1,76 Euro per azione, rispetto a 1,72 Euro per azione al 31 dicembre 2018 (rettificato per la distribuzione del dividendo straordinario sopra citato). Il NAV complessivo (Patrimonio netto di Gruppo) è risultato pari a 457,5 milioni di Euro. www.1info.it) e sul sito http://www.deacapital.it/IT/29/Bilanci%20e%20Relazioni.aspx.

ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT

Nuovi Fondi della Piattaforma Progetto di Internazionalizzazione della PiattaformaAcquisizione della quota di maggioranza relativa in Quaestio SGR DeA Capital S.p.A., con una quota del 38,82%; Fondazione Cariplo, con una quota del 34,01%; Altri soci istituzionali (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Direzione Generale Opere Don Bosco), con una quota complessiva del 27,17%.

Infine, si segnala che è stato sottoscritto un nuovo Patto parasociale tra i soci di Quaestio Holding – di durata quinquennale – mirante a disciplinare la corporate governance del gruppo Quaestio.

ALTERNATIVE INVESTMENT

Cessione di quote di Migros

In data 22 novembre 2019 Kenan Investments e la società interamente controllata Moonlight Capital hanno completato, tramite accelerated book building, la dismissione parziale di una quota pari all’11% circa di Migros, per una quota di proceeds di pertinenza di DeA Capital S.p.A. pari a 11,2 milioni di Euro. A valle dell’operazione la quota di partecipazione fully diluted di DeA Capital S.p.A. in Migros è risultata pari al 2% circa.

< >Avvio del processo di liquidazione di IDeaMI * * *

Proposta di distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea il rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse, dell’utile risultante dal Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019 della Capogruppo DeA Capital S.p.A. (12,5 milioni di Euro).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di 0,12 Euro per azione, a titolo di Dividendo Straordinario. La data prevista per lo stacco è il 22 giugno 2020, la record date è il 23 giugno 2020 e il pagamento il 24 giugno 2020.

Piano di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea un nuovo piano di acquisto e disposizione (“buy-back”) di azioni DeA Capital S.p.A. nel rispetto dei termini e delle condizioni determinate dall’Assemblea, in sostituzione di quello precedentemente approvato dall’Assemblea in data 18 aprile 2019 e in scadenza con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

Il nuovo piano include le seguenti finalità: (i) l’acquisizione di azioni proprie da utilizzare per operazioni straordinarie e piani di incentivazione azionaria, (ii) l’offerta agli azionisti di uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento, (iii) l’opportunità per la Società di effettuare un buon investimento o di trasmettere un segnale, di fiducia, al mercato (iv) il sostegno della liquidità degli strumenti finanziari emessi, (v) l’impiego di risorse liquide in eccesso. La disposizione delle azioni proprie potrà avvenire anche per porre in essere attività di trading.

La proposta prevede l’autorizzazione all’acquisto, in una o più volte, di n. 53.322.420 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 20% del capitale sociale.

La proposta prevede altresì che:

l’autorizzazione a effettuare gli acquisti venga concessa per il periodo compreso tra la data dell’autorizzazione assembleare e la data dell’Assemblea che sarà convocata per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020 (fermo restando in ogni caso il limite massimo di durata stabilito dalla legge), mentre l’autorizzazione a disporre delle azioni acquistate venga concessa senza limiti temporali;

< > le operazioni di acquisto possano essere effettuate secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione; il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Tale criterio non permette di determinare alla data odierna il potenziale esborso massimo complessivo per il programma di acquisto di azioni proprie. ***

Piano di Performance Share 2020-2022

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori di DeA Capital S.p.A., delle società controllate e della società controllante De Agostini S.p.A..

Il Piano di Performance Share 2020-2022 (“Piano PSP”) prevede l’assegnazione gratuita ai beneficiari, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, di massime n. 1.750.000 units. Subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi e all’avveramento delle condizioni previste dal Piano PSP, le units conferiranno al titolare il diritto di conversione in azioni ordinarie DeA Capital S.p.A., in ragione di n. 1 azione per ogni unit detenuta, alla scadenza del periodo di vesting.

Obiettivo del Piano PSP è fidelizzare il rapporto tra i soggetti beneficiari e la Società e fornire un incentivo volto ad accrescere l’impegno per il miglioramento delle performance aziendali, nonché favorire la permanenza nell’ambito della Società di soggetti che ricoprono posizioni rilevanti e allineare gli interessi del management a quelli degli Azionisti.

Per la descrizione in dettaglio della proposta deliberativa di adozione del Piano PSP, dei soggetti destinatari e dei termini e le condizioni del Piano PSP, si rinvia al documento informativo redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti che sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.deacapital.com, nella Sezione Corporate Governance – Piani di incentivazione, nonché con le ulteriori modalità previste dalla legge e dalla disciplina regolamentare vigente, per tutta la durata dei piani stessi.

Per quanto concerne i piani di compensi basati su strumenti finanziari già in essere, i relativi documenti informativi sono disponibili sul sito www.deacapital.com, nella Sezione Corporate Governance – Piani di incentivazione.

* * *

Relazione sulla politica di remunerazione e i compensi corrisposti

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e Nomine, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. La Sezione I denominata “Politica di Remunerazione” – che illustra la politica di remunerazione degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società - sarà sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico della Finanza, mentre la Sezione II denominata “Compensi 2019” - nella quale sono rappresentate le voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti e i compensi a essi corrisposti nell’esercizio 2019 – sarà sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

* * *

Corporate Governance

In materia di Governance il Consiglio ha approvato la “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2019”, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del Testo Unico della Finanza.

* * *

Prevedibile evoluzione della gestione

In relazione ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’Esercizio, in particolare con riferimento al quadro macro-economico, va rilevata la recente diffusione a livello globale del COVID-19 (“Coronavirus”), che può costituire un nuovo e rilevante fattore di instabilità del quadro stesso, in grado di influenzare soprattutto la nostra capacità di valorizzazione degli attivi in portafoglio e di fund-raising.

In attesa di poter valutare più compiutamente gli effetti del predetto Coronavirus, la gestione del Gruppo DeA Capital continuerà ad essere incentrata sullo sviluppo della Piattaforma di Alternative Asset Management, attraverso la crescita ulteriore delle attività a livello internazionale, il lancio di nuovi prodotti e il coordinamento, in particolare nella strategia di go-to-market, di Quaestio SGR.

DeA Capital S.p.A. continuerà a mantenere un costante monitoraggio della situazione, con il supporto di una solida struttura finanziaria, in grado di permettere – tenuto conto della liquidità disponibile – interessanti ritorni di cassa agli Azionisti, in primis attraverso dividendi.

Convocazione Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, affinché provvedano a convocare l’Assemblea per il 20 aprile 2020, in prima convocazione, e per il 24 aprile 2020, in seconda convocazione, determinandone l’ora e il luogo, nonché l’ordine del giorno, coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio.

L’Assemblea sarà convocata per deliberare su: approvazione del Bilancio d’Esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e proposta di distribuzione di 0,12 Euro per azione a valere sulla Riserva Sovrapprezzo Azioni, a titolo di Dividendo Straordinario; autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; approvazione di un piano di performance share; voto vincolante sulla Politica di Remunerazione della Società e voto consultivo sulla Sezione II relativa ai compensi corrisposti nel 2019.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manolo Santilli, Chief Financial Officer, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.