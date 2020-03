Dieci giorni di congedo straordinario. Bonus babysitter da 600€ fino a 14 anni

Coronavirus, 10 giorni di congedo straordinario per genitori - Dieci giorni di congedo parentale straordinario - o quindici in tutto se ne usufruiscono sia mamma che papà - per l'anno 2020 per far fronte all'emergenza. E' quanto prevede una nuova bozza del decreto coronavirus. Tale disposizione si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all’unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni.

Coronavirus, bozza: Bonus babysitter da 600 euro per figli fino a 14 anni - Bonus babysitter di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a quattrodici anni di età.E' quanto prevede una nuova bozza del decreto coronavirus.

Coronavirus, bozza: Pa in smartworking fino a fine emergenza - Pa in smart working fino alla fine dello stato di emergenza. E' quanto prevede una nuova bozza del decreto coronavirus. Limitata dunque la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. Se il lavoro agile non fanno possibile, vanno utilizzate ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità "le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa". A tale prescrizione si adeguano anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, comprese Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia.

Coronavirus, bozza: Proroga vertici Agcom e garante Privacy - Proroga dei vertici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali per assicurare la continuità delle funzioni durante l'emergenza Coronavirus. E' quanto prevede una nuova bozza del decreto coronavirus. La norma prevede la proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica "il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per i dati personali attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell’insediamento del nuovo Collegio".

Coronavirus, bozza: Verso slittamento referendum al 2021 - Si va verso lo slittamento del referendum sul taglio dei parlamentari al 2021. E' quanto prevede una nuova bozza, ancora provvisoria, del decreto coronavirus, che rivede il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.

Coronavirus, bozza: Elezioni regionali slittano di tre mesi - Tre mesi in più di governo per i presidenti di Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, E' quanto prevede una nuova bozza, ancora provvisoria, del decreto coronavirus, che fa slittare di tre mesi le elezioni regionali di primavera intervenendo sulla durata degli organi elettivi. La norma interviene anche sulla forchetta temporale per elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, limitatamente all’anno 2020, fissandola in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.

Coronavirus, bozza: 85 mln per strumenti digitali a scuole - Ottantacinque milioni nel 2020 alle scuole per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche. E' quanto prevede una nuova bozza, ancora provvisoria, del decreto coronavirus.

Coronavirus, bozza: 80 mln euro per tv locali - "Ottanta milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione per tutelare emittenti radiotelevisive locali, che a seguito dell'emergenza coronavirus stanno registrando un tracollo degli ordinativi pubblicitari.E' quanto prevede una nuova bozza, ancora provvisoria, del decreto coronavirus.