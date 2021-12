Disney nomina la prima presidente donna della storia: è Susan Arnold

Walt Disney ha eletto una presidente del consiglio d’amministrazione, per la prima volta nella sua storia: è Susan Arnold

Susan Arnold è il nuovo presidente della Disney e prende il posto di Bob Iger (in carica dal 2000, e dal 2005 al 2020 anche l'amministratore delegato del gruppo). Si tratta del primo presidente donna in 98 anni di storia.

Susan Arnold, le prime parole da presidente Disney

Susan Arnold è nel board Disney da 14 anni e ha avuto anche cariche manageriali ai vertici del fondo di private equity Carlyle Group, della Procter&Gamble e di McDonalds.

"Nel momento in cui assumo questo nuovo ruolo come presidente del board, punto a continuare a servire gli interessi a lungo termine degli azionisti di Disney e a lavorare strettamente con l'amministratore delegato Bob Chapek per costruire sull'eredità di un secolo di eccellenza creativa e d'innovazione della compagnia", ha spiegato la 67enne Susan Arnold.