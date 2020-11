Dl Ristori bis, rinvio tasse per tutte le attività chiuse in zone rosse

Dl Ristori bis: da rinvio imposte a bonus babysitter

Rinvio delle imposte di novembre per partite Iva e professionisti nelle zone rosse indipendentemente dalle perdite di fatturato, indennizzi raddoppiati per bar, gelaterie e pasticcerie costrette a chiudere nelle aree più a rischio, nuove risorse per i congedi parentali per i genitori con i figli a casa e il bonus babysitter da 1.000 euro. Sono le ultime novità del decreto Ristori bis che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri nelle prossime ore. Una corsa contro il tempo per limare le coperture che dovrebbero consentire di metter sul piatto fino a 2 miliardi di nuovi aiuti. In arrivo un fondo ad hoc, a chiamata, per finanziare di volta in volta gli indennizzi, con un meccanismo automatico che consenta di seguire gli spostamenti delle Regioni da una fascia di rischio all’altra in base all’evoluzione dei dati sull’epidemia. Il governo lascia comunque aperta la porta a un nuovo scostamento di bilancio nel caso in cui la curva dei contagi continuasse a salire rendendo necessarie nuove chiusure. Come nel precedente intervento saranno previsti contributi a fondo perduto, parametrati a quelli di primavera, che arriveranno con bonifico automatico sul conto corrente per chi li ha già ricevuti e, dietro presentazione di domanda, quindi con tempi più lunghi, per i nuovi beneficiari. Ed entro martedì dovrebbero arrivare già i primi bonifici dei contributi stanziati dal primo decreto Ristori, a oltre 211mila imprese, per un valore di circa 1 miliardo di euro. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha infatti annunciato che l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento, in anticipo rispetto alla data del 15 novembre che era stata indicata. Confermati anche gli sgravi per gli affitti commerciali per tre mesi, la sospensione della seconda rata Imu e dei contributi previdenziali dei dipendenti.

Queste alcune delle principali novità in arrivo

RINVIO IMPOSTE IN ZONE ROSSE

Il rinvio al 30 aprile degli acconti di novembre delle imposte per le attività soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale era già stato previsto dal decreto agosto per chi avesse registrato perdite di almeno il 33%, ora varrà per tutte le partite Iva e i professionisti delle zone rosse (soggetti a Isa) che dovranno chiudere, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

STOP RITENUTE IVA

Stop ai versamenti di Iva e alle ritenute alla fonte per tutte le attività sospese a livello nazionale dal nuovo Dpcm e per chi dovrà chiudere nelle zone rosse. I versamenti sospesi potranno essere saldati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

BONUS BABYSITTER E CONGEDO PER I GENITORI NELLE ZONE ROSSE

In arrivo bonus babysitter da 1.000 euro e congedi retribuiti al 50% per i genitori che vivono nelle zone rosse nelle quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nel caso in cui non possano svolgere smart working.

RISTORI RADDOPPIATI NELLE ZONE ROSSE

Ristori raddoppiati per bar, pasticcerie, gelaterie che dovranno chiudere nelle zone rosse. Il ristoro passerà dal 150 al 200% rispetto a quanto ricevuto a luglio.

SI ALLARGA LA PLATEA

La lista dei codici Ateco si allunga e comprende anche i grandi magazzini, i negozi, gli ambulanti, gli estetisti, le attività di tatuaggio e piercing, le agenzie matrimoniali e i servizi per gli animali. Saranno ammessi ai nuovi contributi a fondo perduto anche le categorie che erano rimaste tagliate fuori come bus turistici, le lavanderie industriali, i negozi di bomboniere, i musei, le rosticcerie e le pizzerie al taglio, gli internet point.

FONDO PER TERZO SETTORE

Arriva poi un fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021.

ARRUOLAMENTO MEDICI E INFERMIERI MILITARI

Previsto l’arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari.

ALTRI 300 MLN PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La dotazione del fondo previsto per il Tpl à incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Fino a 100 milioni di euro potranno essere usati per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, sempre nel 2021 per fare fronte alle misure anti-covid nel caso in cui nel periodo precedente all'epidemia si sia registrato un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

FONDO AD HOC PER CENTRI COMMERCIALI

Arriva un fondo ad hoc con una dotazione di 200 milioni per garantire contributi a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e a coloro che operano nelle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

SLITTA ANCORA CLASS ACTION

Nuovo slittamento dell'entrata in vigore della class-action. Partirà dal 20 maggio del 2021.