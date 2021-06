Due aumenti dei tassi entro fine 2023. Svolta Fed. Quest'anno Pil più 7%

La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%.

La Banca centrale Usa prevede due aumenti dei tassi di interesse entro la fine del 2023. E' quanto emerge dai cosiddetti dot plot, le tabelle che accompagnano il comunicato finale della riunione della Fed.

Il Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, prevede che il Pil degli Stati Uniti aumenti del 7% nel 2021, piu' del 6,5% della precedente stima, e che salga del 3,3% nel 2022, come da ultima previsione. Per quanto riguarda la disoccupazione, e' vista al 4,5% nel 2021, come tre mesi fa, e al 3,8% nel 2022.

La Banca centrale Usa lascia invariato il piano di acquisti di asset a 120 miliardi di dollari al mese.