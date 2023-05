Eataly, Farinetti: "Nella nostra pasta niente grano italiano". Autogol choc

Eataly, il clamoroso autogol di Oscar Farinetti sulla pasta

Oscar Farinetti con una sola dichiarazione smentisce il suo intero progetto sul "made in italy". Il proprietario della catena che si vanta di produrre e commercializzare prodotti italiani inciampa in un'intervista in tv, ammettendo candidamente di non usare materie prime italiane per produrre la sua pasta. "Non uso il grano italiano, - svela l'imprenditore che ha fondato Eataly - è di scarsa qualità. Preferisco affidarmi a prodotti provenienti da Usa e Canada per la mia pasta". La dichiarazione di Farinetti ha davvero del clamoroso.

L’imprenditore, dapprima amministratore delegato e presidente di Unieuro, ha fondato nel 2004 la catena di distribuzione alimentare grazie alla somma ottenuta in seguito alla vendita dell'azienda di elettronica. Mai scelta fu più azzeccata, tanto che Eataly risulta nel 2012 presente in Italia su 9 punti vendita, già in crescita all’estero, con negozi in Giappone e uno a New York. Ma quella pronunciata da Farinetti rischia di diventare una dichiarazione destinata a fare rumore. "Il grano italiano - secondo Farinetti - non è una materia prima di alta qualità per motivi climatici e territoriali, mentre il grano prodotto in Usa e Canada rappresenta un'eccellenza".