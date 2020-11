Ecomondo 2020: il progetto di riconversione green di Termini Imerese

È stato presentato oggi in un webinar di Ecomondo Digital Edition (piattaforma raggiungibile dal sito ecomondo.com previa registrazione) il progetto S.U.D., Smart Utility District, pensato per riconvertire l’area ex Fiat di Termini Imerese (Palermo) in un sito di circular economy, green e ad alta innovazione tecnologica, con investimenti per 200 milioni di euro.

“Siamo convinti – ha detto nel suo saluto l’amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni - che il nostro ruolo non si riduce alla vendita di spazi nei quartieri fieristici, ma che sia soprattutto quello di affiancare le imprese nell’individuare una prospettiva di sviluppo e crescita per il futuro. Il caso di cui si parla oggi va proprio lungo questa traiettoria. Una vera e propria testimonianza della strada da percorrere, un caso concreto di green deal italiano”.

Il Progetto S.U.D. di Smart City Group, consorzio di imprese provenienti da tutta Italia, promotore dell’iniziativa, è localizzato nei 42 ettari dell’ex sito Fiat di Termini Imerese e in attesa di approvazione finale dal ministero dello Sviluppo Economico.

L’incontro, coordinato da Stefano Rolando, vicepresidente Smart City Group, ha raccolto l’appello al senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, giunto dal presidente di Smart City Group, Giancarlo Longhi. “È necessario – ha sottolineato Longhi – evitare che tappe decisionali troppo dilatate paralizzino l’iniziativa”.

Secondo Alessandro Marangoni, CEO Althesys, economista specializzato nell’analisi dei costi e dei benefici delle attività industriali in ambito ambientale ed energetico, “le opportunità provenienti dai fondi che saranno messi a disposizione dal Piano nazionale Ripresa e Resilienza consentono di mettere mano a una serie di criticità. Per fare questo occorre partire dal cosiddetto permitting, cioè il nodo delle autorizzazioni e che rallenta fortemente lo sviluppo del nostro Paese”.

L’intervento di Fabio Massimo Frattale Mascioli, presidente del comitato scientifico Smart City Group, è stato centrato sul modello di sviluppo sostenibile proposto dal progetto S.U.D. Stefano Rolando, che di Smart City Group è vicepresidente, ha concluso: “Per le giornate che stiamo attraversando questa non è più una notizia, è una bandiera. Che siamo orgogliosi di sventolare".