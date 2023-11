"Effetto Powell", soffre il Ftse Mib: si amplia il calo a Piazza Affari

Borsa Milano: amplia calo su 'effetto' Powell, Ftse Mib -0,86%

La Borsa di Milano prosegue in calo la seduta, appesantita dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha dichiarato che la Banca centrale statunitense "non esitera'" ad aumentare nuovamente i tassi se necessario, riducendo cosi' le speranze degli investitori sulla fine della politica monetaria restrittiva degli Stati Uniti. Il Ftse Mib perde lo 0,86% a quota 28.402 punti.

Sul listino, contrastati i principali energetici con Enel a -1,22% ed Eni a +1,17%, quest'ultima sulla scia del rialzo delle quotazioni del petrolio. Tim, al cento dell'attenzione del mercato per il tema relativo alla vendita della rete, cede l'1,11%. Negativi gli industriali, con Stellantis a -1,66%, Pirelli -2,06%, mentre Leonardo si muove in netta controtendenza con un progresso del 3,59% all'indomani della trimestrale. Male Stm (-1,91%), in linea con il settore a livello internazionale dopo che Smic, il piu' grande produttore di chip della Cina, ha accusato un crollo dell'80% nei profitti del terzo trimestre denunciando una forte debolezza nella domanda globale di chip. Passando, infine, ai finanziari, Unicredit sale dello 0,32%, Intesa lima -0,43%, Bper +0,34%, Generali +1,16%, Banco Bpm +1,26%, Unipol +0,96%, quest'ultima nel giorno dei conti.