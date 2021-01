ELIS, Mind the Bridge: #OpenItalyELIS si espande su scala globale

De Propris, ELIS: "In cinque anni OPEN ITALY ha portato alla luce 70 progetti di innovazione. L’apertura internazionale oggi è un passo tanto necessario quanto dovuto”

ELIS ha scelto Mind the Bridge come partner per sostenere l’apertura allo scouting su scala globale delle proprie imprese consorziate. L’annuncio dell’accordo tra la storica realtà educativa no profit e l’Innovation Advisory firm è stato dato stamani in occasione dell’incontro “Go-Ahead, i progetti di co-innovation e le novità” organizzato in modalità digitale da OPEN ITALY, l’ecosistema di innovazione nato all’interno del Consorzio ELIS, in apertura dell’edizione 2021 dei lavori.

“È per noi motivo di orgoglio traghettare la quinta edizione di OPEN ITALY oltre i confini italiani e offrire alle nostre aziende consorziate la possibilità di cogliere le occasioni di apertura internazionale messe a disposizione da una realtà esperta come Mind the Bridge - ha commentato Luciano De Propris, Head of Open Innovation and Sustainability, Consorzio ELIS - In cinque anni OPEN ITALY ha portato alla luce 70 progetti di innovazione collaborativa sulla base di precise sfide (o challenge), una palestra in cui tutti possono allenarsi a innovare insieme. L’apertura internazionale è un passo tanto importante necessario quanto dovuto”.

“OPEN ITALY ha portato molte aziende italiane ad affacciarsi all’open innovation con un approccio concreto, volto alla realizzazione di progetti di collaborazione con startup. - ha aggiunto Alberto Onetti, Presidente di Mind the Bridge - Ora per molte di queste è il momento di andare oltre i confini nazionali per poter ampliare le proprie opportunità di innovazione, aprendosi alla collaborazione con startup e scaleup di altri ecosistemi. Il che non vuole dire trascurare il nostro ecosistema, piuttosto potenziarlo e arricchirlo con innesti dall’esterno”.

A tal fine, Mind the Bridge organizzerà per febbraio un International Scouting Workshop limitato alle sole imprese consorziate, al fine di aiutarle a valutare come scalare la propria strategia di Open Innovation a livello internazionale e a identificare i migliori ecosistemi di innovazione su cui indirizzare le proprie attività di scouting, anche in base allo specifico mercato di riferimento.

In secondo luogo, Mind the Bridge inviterà le imprese partecipanti a OPEN ITALY al primo International Scaleup Summit del 2021 che verrà organizzato a fine marzo dando loro l’opportunità di incontrare scaleup internazionali e di condividere con i leader globali dell'innovazione le best practice nella collaborazione tra aziende e startup. Le aziende avranno poi la possibilità di sviluppare l’esperienza con il supporto di Mind the Bridge.

Da ultimo, attraverso Mind the Bridge, ELIS offrirà alle imprese l’opportunità di attivare una Antenna di ricerca in Silicon Valley allocando per un mese un giovane talento, affiancato eventualmente dal figure senior del team innovation di Mind the Bridge, in un progetto specifico di ricerca a San Francisco.

“Un’opportunità di upskilling e analisi dei trend di mercato nel cuore della Silicon Valley, dove poter costruire un solido network internazionale - ha concluso Alberto Onetti - Un'esperienza unica per un giovane che voglia toccare con mano cosa accade al di là dell’oceano e riportare quanto appreso in un progetto mirato e realmente utile all’azienda per cui lavora qui in Italia, per guidare l'innovazione aziendale e trasformare l'organizzazione dall'interno”.

Durante l’evento sono stati presentati gli oltre 20 progetti di co-innovazione di #OpenItalyELIS 2020 ed è stata lanciata ufficialmente la quinta edizione dell’iniziativa insieme a 50 Corporate, startup, PMI innovative e giovani talenti.

Tra le imprese che hanno presentato i propri progetti: Ferrovie dello Stato, Acea, BPER, Eni gas e luce, Eni Joule, FNM, Gellify, Leonardo, Poste Italiane, Reale Gruop, Sky, Snam, Terna, Vetrya e Vodafone.

Innovazione, tecnologia e condivisione sono gli elementi che hanno animato il programma multi-corporate 2020 promosso dal Consorzio Elis per favorire l’Open Innovation tra aziende e start-up. L’iniziativa, nata per raccogliere e supportare il potenziale dell’ecosistema dell’innovazione italiano, ha concluso l’edizione 2020 presentando 21 progetti altamente innovativi e annunciando l’entrata di nuovi attori nel network dell’open innovation, le PMI e i Centri di Ricerca italiani.