Emilia Romagna seconda regione per giro d’affari su Aim Italia: 1,1 miliardi

IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Ipo Advisory, ha presentato i risultati dell’analisi territoriale realizzata dall'Osservatorio sull’Emilia-Romagna, che si è posiziona come seconda regione per giro d’affari su AIM Italia con un capitale pari a 1,1 miliardi di euro, circa il 22% del mercato.

In particolare, sono venti le aziende quotate su AIM Italia dell’Emilia-Romagna, di cui un business Combination, con una quota pari al 13% del mercato. In ordine di Ipo più recente sono: ATON Green Storage, Tenax International, Fabilia Group, Doxee, Cyberoo, Marzocchi Pompe, Sirio, Comer Industries, MAPS, Vimi Fasteners, Esautomotion, Fervi, Illa, SITI B&T Group, Energica Motor Company, Expert.ai, Enertronica Santerno, Prismi, Poligrafici Printing, Rosetti Marino. Evidenziano una capitalizzazione pari a 1,3 miliardi di euro: il 16% del mercato e una raccolta complessiva in IPO (equity) pari a 175 milioni di euro, di cui 14 milioni di euro tra il 2020 e il 2021.