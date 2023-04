Enel, assemblea di Endesa convocata per il 28 aprile: il Mef pronto allo stop

Enel, assemblea di Endesa convocata il 28 aprile, ma il Mef potrebbe intervenire

Il ceo uscente di Enel Francesco Starace potrebbe lasciare una duplice eredità con Endesa. Da una parte risultati brillanti con un dividendo da 1,1 miliardi (per la gioia di Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni che verranno incoronati il prossimo 8 maggio). Dall'altra un regalo forse meno gradito: dal momento che Enel ha il 70,1% dell'azienda spagnola, ha il diritto di convocare l'assemblea. E la scelta del manager uscente è stata di fissarla per il 28 aprile. Non si tratta di un'assemblea qualunque: è quella deputata al rinnovo dei vertici di Endesa.

Intendiamoci: Starace non ha fatto nulla di male o di "vietato", ma è facile pensare che abbia voluto garantire un ulteriore triennio a un management "amico". Nella lista di Enel, infatti, figurano tutti gli uomini dell'ad uscente ma anche manager spagnoli storicamente vicini all'ormai ex amministratore delegato, tra cui il rinnovo fino al 2026 dell'amministratore delegato Pepe Bogas.

Diciamo però che si tratta di un gesto irrituale. Perché in genere si attende che si insedino i vertici di chi ha la quota più rilevante e poi si procede con la convocazione della nuova assemblea. Se l'azionista di riferimento di Enel, cioè il Ministero dell'Economia, vorrà, potrà chiedere a Starace, ancora in carica fino ai primi di maggio di rinviare l'assemblea di Endesa a dopo l'insediamento dei nuovi vertici e dopo che il governo Meloni avrà verificato con il governo spagnolo la coerenza dei consiglieri al nuovo corso.