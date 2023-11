Enel, assalto al gruppo: Cattaneo acquista 1 mln di azioni e arriva a 2,5 mln

Cattaneo compra un milione di azioni Enel e sale a 2,5 milioni per un valore complessivo di 16 milioni di euro

Dopo l'ultima delle acquisizione dello lo scorso 27 luglio (e la precedente il 31 maggio) l'amministratore delegato e direttore finanziario del gruppo Enel rimpingua ancora il suo portafoglio di azioni con un incremento di 1 milione, arrivando così a quota 2,5 milioni.

Enel lo ha comunicato in una nota che spiega: "l'acquisizione è avvenuta tramite una società da lui interamente controllata, al prezzo medio ponderato di 6,3996 euro per azione". Il valore complessivo del patrimonio azionario di Cattaneo all'interno del colosso energetico sale così a un valore totale di 16 milioni di euro. Il manager aveva annunciato l'operazione in occasione della presentazione del piano strategico 2024-2026 ai mercati finanziari e ai media.