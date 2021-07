Enel in pole position per asset Erg: verso l’acquisto di idroelettrico e gas

Enel è in trattative finali per acquistare le attività messe in vendita da Erg: al centro degli interessi ci sono impianti idroelettrici e gas. La società guidata da Francesco Starace sarebbe già la "favorita", in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti in gara: il gruppo elevetico Alpiq, la francese Total, Iren e Ascopiave in cordata, Engie, il gruppo norvegese Statkraft e il consorzio composto da A2a e Ardian, rivela il Sole 24 Ore.

Un'operazione che riguarderebbe oltre venti centrali e dighe nel settore idroelettrico e impianti a gas e ciclo combinato. Per quanto riguarda gli asset in vendita, rivela il quotidiano economico, nel settore idroelettrico si contano 19 centrali, 7 dighe, 3 serbatoi e una stazione di pompaggio per una potenza totale di 527 megawatt suddivisa tra Umbria, Lazio e Marche. Invece nel settore a ciclo combinato (Ccgt) l'impianto di cogenerazione, con una capacità installata di 480 megaWatt che alimenta gli impianti industriali del sito di Priolo Gargallo, in provincia Siracusa. Il valore complessivo dell'operazione potrebbe superare il miliardo di euro, secondo stime circolate nelle scorse settimane, conclude il Sole 24 ore.